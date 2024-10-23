Путин: Заседания саммита БРИКС в Казани прошли успешно

Фото: © Алексей Майшев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Состоявшиеся в Казани заседания саммита БРИКС прошли успешно. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на приеме от имени России, организованном в МВЦ «Казань Экспо».

«<...> искренне рады приветствовать в Казани глав государств — членов БРИКС и лидеров стран, заинтересованных в сотрудничестве с нашим объединением», — заметил Путин.

«Сегодня успешно прошли заседания саммита БРИКС в узком и широком составах, которые были посвящены актуальным вопросам глобальной повестки дня, взаимодействию в политике и безопасности, экономике и гуманитарной сфере», — добавил Президент России.

«Состоявшиеся обсуждения вновь продемонстрировали, что государства объединения разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства, сообща работают ради благополучия наших стран и народов», — выразил уверенность он.

По словам Путина, входящие в БРИКС страны солидарно выступают за активизацию сотрудничества на мировой арене на основе ключевых принципов Устава ООН. Также они сообща стремятся всячески способствовать «формированию справедливого глобального миропорядка» при решающем участии государств глобального Юга и Востока в системах международного управления, добавил он.

Президент РФ анонсировал проведение завтра встречи БРИКС+ в формате аутрич. Там будут рассмотрены вопросы устойчивого развития, искоренения бедности, мирного урегулирования конфликтов, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью, адаптации к изменениям климата, стабильности цепочек поставок, обмена технологиями и знаниями, перечислил он.

«Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы здесь сегодня, и предагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих. Спасибо», — заключил Владимир Путин.