Житель Нижнекамска отправил бойцам СВО «частицу своей души»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамск вновь отправит на фронт посылки для бойцов СВО — на этот раз именные. Собирали их жены, матери и друзья военнослужащих. Помимо вещей первой необходимости, бойцы двух полков также получат стиральную машину и печку для обогрева.

«Ежемесячно мы собираем именные посылки от родственников, знакомых, друзей. Все неравнодушные жители несут сюда гуманитарную помощь для наших ребят. Отправка в принципе обычная, мы еженедельно отправляем. Сегодня у нас маскировочные сети, стиральные машины, сладости и средства гигиены», — рассказала председатель СТОС микрорайонов № 6, 7, 8 Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Посылки будут доставлены бойцам из двух полков — 1232-го и 430-го. Доставкой занимаются ветераны СВО.

«Помощь с тыла очень важна для ребят, чтобы они чувствовали, что Родина за них горой. Пусть возвращаются с Победой. Необходимые вещи нужны, если холода — генераторы, отопительные печи, окопные свечи. Маскировочные сети — чтобы маскировать технику, позиции, — это все необходимо. Каждая мелочь там важна», — сказал ветеран СВО с позывным Кама.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ежедневно в пункт сбора приносят множество вещей, помогающих обогреться, поддерживать гигиену, перекусить или подлечиться. А вот Николай Зубков решил подарить бойцам частицу своей души. Эта гармонь радовала пенсионера больше 17 лет. Теперь пусть этот музыкальный инструмент приносит радость другим, считает он.

«Захотел сделать подарок. Понятно, что они не смогут играть в окопе, блиндаже, но в госпитале, центрах реабилитации, где есть бойцы, она будет их радовать», — сказал Зубков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помимо таких отправок, ежедневно на пункт сбора приходят новобранцы, которым волонтеры вручают стандартный набор на первое время — рюкзак или сумку со всем необходимым.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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