Гости из Палестины: зачем в Казань приехал лидер движения «ХАМАС»?

Загадочные палестинцы и «суровый Хани»

Сегодня на сайте Президента Татарстана появилось сообщение о том, что Рустам Минниханов провёл встречу с делегацией из Палестины. Авторы официального пресс-релиза не обозначили имен и ограничились общими формулировками.

«На встрече обсудили вопросы взаимодействия по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую с 2014 года возглавляет Рустам Минниханов. Президент РТ подчеркнул, что среди основных задач ГСВ «Россия – Исламский мир» - всемерное содействие процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, налаживание экономического сотрудничества, расширение взаимодействия молодежных и общественных организаций. «В рамках Группы у нас идёт плотная работа. Наши палестинские коллеги также принимают активное участие», - передаются слова Рустама Минниханова.

В то же время на опубликованной пресс-службой Президента РТ коллективной фотографии можно увидеть настоящую сенсацию – на нем присутствует председатель Политбюро ХАМАС Исмаил Хани. Судя по сообщениям федеральных СМИ и сайта МИД РФ, этот же состав палестинской делегации 12 сентября принял глава МИД РФ Сергей Лавров. «В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику», - сообщает официальный портал министерства.

«Делегация ХАМАС встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также прошли наши встречи в Госдуме и других структурах. Мы обсудили вопросы безопасности и дальнейшего сотрудничества, в том числе на Ближнем Востоке», - заявил Хания во время посещения Соборной мечети Москвы, передает РИА. - Мы разделяем многие позиции российской внешней политики. В свою очередь Россия внимательно относится к проблемам Палестины, в частности, к разрешению арабо-израильского конфликта и статусу Иерусалима с учетом наших требований Израилю».

«Я бы сказал, что это ближневосточный арабский вариант талибов»

Исламовед Алексей Малашенко характеризует Исмаила Хани как «сурового прагматика, который заинтересован в том, чтобы иметь хорошие отношения со всеми. «Это я бы сказал ближневосточный арабский вариант талибов. Хамас должен уцелеть как фактор ближневосточной политики, как политика мусульманского мира, как фактор отношений между Западом и Востоком. И он делает все, чтобы так и осталось. Несмотря на все проблемы, которые существуют. И визит в Татарстан это лишний раз и подчеркивает, что он успешен», - считает эксперт.

С коллегой согласен и эксперт Кирилл Семенов. «Сейчас все лидеры ХАМАС достаточно умеренные и прагматичные. Это деятели, которые готовы вести диалог со всеми сторонами и готовы действовать во благо палестинского народа. Любой диалог, который может привести к какому-то прорыву – они будут пытаться сделать для этого все. Другое дело, они ни при каких условиях не согласны на мир с Израилем и т.п., к возвращению границ 1957 года. В отношении Израиля они настроены достаточно жестко», - добавляет он.

«Я сам встречался Исмаилом Хани - я его лично очень хорошо знаю – это достойнейший человек, как глава Хамас Халед Машаль – эти люди являются искренними друзьями нашей страны. Исмаил Хани – это глубокий и верующий человек, одновременно с тем современный человек, который провел в борьбе с агрессией большую часть жизни – потерял много близких и родных. В целом. Это серьезный и глубокий политик. Я очень уважаю этого человека и отношусь к нему с большой любовью и почтением», - характеризует гостя журналист Максим Шевченко.

Поворот на Юг и представитель России на Востоке

«Отношения между ХАМАС и Кремлем всегда были достаточно устойчивыми и, ХАМАС никогда не был признан в России террористической организацией. Поскольку сейчас в России очень большие проблемы в международных отношениях, то наша страна любой ценой должна сохранить те контакты, которые остались. ХАМАС – это все-таки мусульманская организация, при этом она самая разная: в ней есть радикалы, экстремисты и умеренные люди. И то, что они поехали в Татарстан – это доказывает то, что Россия готова иметь дела так скажем с «умеренными» людьми. Это очередной дипломатический ход, поскольку Россия разворачивается на юг, на восток – на мусульманский мир. И приезд в Казань – тому свидетельство», - объясняет Малашенко.

Отметим, что представители Палестины посещают Казань не впервые. Так, в 2010 году в Татарстан приехал глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Также в рамках официального визита в Россию посещает столицу Татарстана. Его приняли в Кремле, встретили в Российском исламском университете. Там же Махмуд Аббас назвал столицу Татарстана «колыбелью ислама». По его мнению, Казань всегда была центром развития религии, экономики и других областей. Особо он подчеркнул то, что столица Татарстана является местом, где Запад соединяется с Востоком. «Огромное количество мечетей, церквей и толерантное отношение между многочисленными народами, проживающими на территории РТ, является вашей гордостью», - отметил гость.

Также следует отметить, что в последнее время Президент Татарстана Рустам Минниханов все чаще выполняет роль ключевого представителя России на Востоке. Достаточно вспомнить визиты Минниханова в Казахстан, Узбекистан и встречи с их первыми лицами. Казань в поледнее время навещали министры ОАЭ, Бахрейна, Афганистана. Недавно приезжал сын президента Турции Тайипа Эрдогана – Билал. Теперь представители Палестины.

«С учетом специфики исламского движения для ХАМАС наиболее интересен опыт Татарстана»

Поэтому, почему для визита ХАМАС выбрали Казань, становится очевидно. «Во-первых, сам Татарстан – это наиболее заметная мусульманская территория России. Чечня – это нечто особенное. А общение с Татарстаном – это некий символ нормальных отношений России и мусульманским миром, в том числе умеренной частью ХАМАСа», - резюмирует Малашенко. Следует не забывать, что Рустам Минниханов является председателем группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», это еще один инструмент «мягкой силы» страны .

«Татарстан важен для возможной реализации различных проектов, в том числе экономического и гуманитарного плана. У Татарстана в этом плане тоже большой опыт, ведь здесь развиваются в том числе исламская, гуманитарная и другие сферы. ХАМАС мог бы этот опыт перенять. С учетом специфики исламского движения для ХАМАС наиболее интересен опыт Татарстана», - считает Семенов.

Востоковед Азат Ахунов считает, что в визите палестинской делегации в Татарстан нет ничего экстраординарного, потому что Палестина – это признанное государство многими странами.

«Что касается России и Татарстана, в нынешних условиях отношения развиваются политически и экономически по вектору «Россия-Восток». И используются различные возможности у тех стран и регионов, которые хотят поддерживать контакт с Российской Федерацией. Татарстан – это часть Российской Федерации. И я думаю, что с этим связаны политические контакты. Но здесь в данном случае не идет речь об экономических контактах, потому что палестинская автономия может предоставить ту же самую сельхозпродукцию, но это будет не так просто сделать – логистически оно находится на территории Израиля. В любом случае контакты с палестинской стороной говорят о том, что Татарстан играет важную роль в политической жизни восточных стран, в решении политических вопросов крупных государств. Это говорит о высоком авторитете руководства Татарстана, руководителя республики Рустама Минниханова. Помимо прочего, он является руководителем группы стратегического видения «Россия - исламский мир» и не надо забывать, что здесь он проводит огромную работу. Ведь он фактически является ответственным за развитие исламской политики в РФ», - считает Ахунов.

«Россия придерживается очень правильной линии на поддержку справедливой борьбы палестинского народа, которая консолидирует вокруг себя всех здравомыслящих мусульман мира. Поддержка палестинцев является очень важным фактором, свидетельствующим о том, что ты в глобальном конфликте находишься на стороне добра. Поэтому Россия с руководством палестинского движения ХАМАС, который является лидером противостояния агрессии – эти контакты очень верные и правильные, повышающие авторитет и, вызывающие уважение к позиции России в исламском мире. Казань становится своего рода исламской столицей в России», - говорит Максим Шевченко.