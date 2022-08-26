Казань ждет сына Эрдогана: что это значит и кто приезжает?

Среди гостей Казанского глобального молодежного саммита, который стартует завтра в Татарстане, ожидают и сына Президента Турции, а также президента Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Билал Эрдоган, как и отец, начал свое обучение со скамьи школы имам-хатибов Фото: boldmedya.com

Какое место на политическом олимпе занимает Эрдоган-младший и что может стоять за этим визитом – в материале «Татар-информа».

Who’s Билал Эрдоган?

Как и отец, Билал свое обучение начал со скамьи школы имам-хатибов (Картал Анадолу), которую окончил в 1999 году. К слову, в это время его отец, тогда мэр Стамбула, оказался в центре скандала и даже отбыл трехмесячное тюремное заключение. В итоге он ушел с поста градоначальника и на время выбыл из политики. Он вернулся в политику во главе Партии справедливости и развития в 2001-2002 годах.

В это время его сын Билал учится в США. Университет Индианы он окончил со степенью бакалавра в области политологии и экономики. Попутно летом 2001 года был на стажировке в Центре Вудро Вильсона (Woodrow Wilson Center) в Вашингтоне. В 2004 году Билал получил степень магистра в Школе Кеннеди при Гарвардском университете по специальности «государственное управление». Работал во Всемирном банке и анализировал бюджеты Словакии, Хорватии, Египта, Палестины, Ирака. До сих пор работает над докторской диссертацией в университете Джонса Хопкинса. Эрдоган-младший хорошо владеет английским, в средней степени – французским, итальянским и арабским языками.

В 2003 году Билал женился на Рейан Узунер. Свадьба прошла в Выставочном центре Лютфи Кырдар в Стамбуле Фото: taz.de

Бизнес, семья и политика

Вернувшись на родину, он занялся бизнесом и учредил транспортную компанию. Является соучредителем BMZ Group Denizcilik ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi. Название компании дано по первым буквам основателей: Билал Эрдоган, Мустафа Эрдоган и Зия Илген. Компания владеет несколькими судами и ведет грузоперевозки.

В 2003 году Билал женился на Рейан Узунер. Свадьба прошла в Выставочном центре Лютфи Кырдар в Стамбуле. На церемонии бракосочетания были премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и глава Албании Фатос Нано. Есть трое детей – сыновья Омер Таййип и Али Тахир и дочь Фатыма Серра.

В июле этого года президент Турции отправился в Тегеран на встречу с первыми лицами Ирана и России. Турецкие журналисты увидели в составе делегации Турецкой Республики и сына президента – Билала. Причем приводился скрин с российского телеканала «Россия 1».

Сейчас основной акцент у Билала Эрдогана на спорт и работу с молодежью Фото: haber3.com

Главный акцент на спорт и молодежь

Сейчас основной акцент у Билала Эрдогана на спорт и работу с молодежью. Так, 20 августа он участвовал в мероприятиях Форума молодежной Турции в городе Невшехир.

В последнее время Билал увлекся этноспортом и является председателем Международной конфедерации этноспорта. Она была учреждена в 2015 году и является организатором многочисленных спортивных мероприятий. К слову, среди участников конфедерации, возглавляемой Эрдоганом, есть и Федерация корэш России.

Конфедерация организовала, например, Всемирные игры кочевников в Кыргызстане (2016) и в Стамбуле (2018), Этноспортивный фестиваль культуры в Стамбуле (2016, 2017), этноспортивные форумы (Анталья, 2018, 2020; Алматы, 2019).

В последнее время Билал увлекся этноспортом и является председателем Международной конфедерации этноспорта Фото: taz.de

«Цель Всемирной конфедерации этноспорта – объединить этнические виды спорта в одну целую организацию. На сегодня объединены около 60 стран. А с 2020 года наша Федерация кореш также вошла в состав. Мы общаемся с Билалом Эрдоганом с тех самых пор, и он, и я знаем друг друга в лицо – общаемся, разговариваем, обсуждаем общие темы. Он достаточно коммуникабельный человек, он знает английский, турецкий.

В этом году в Турции пройдут Всемирные игры кочевников, мы надеемся представить там национальную борьбу кореш. А уже потом, возможно, такие игры пройдут и на территории Республики Татарстан. Мы думаем, что Казань вполне может стать площадкой для проведения игр такого уровня и масштаба. Однако это будет решаться руководством республики. Эти вопросы и будут обсуждаться в дальнейшем», – делится с «Татар-информом» своими впечатлениями от знакомства с Эрдоганом вице-президент Федерации корэш России Равиль Ногуманов.

Равиль Ногуманов: «В этом году в Турции пройдут Всемирные игры кочевников, мы надеемся представить там национальную борьбу кореш» Фото: предоставлено Равилем Ногумановым

Также Билал Эрдоган – заместитель председателя попечительского совета Университета Ибн Халдуна, который сам и основал в 2015 году, а также член попечительского совета Фонда исламских исторических и научных исследований профессора Фуата Сезгина и Общества лучников. Турецкие медиа отмечают, что после прихода Эрдоганов в Общество лучников интерес к этому виду спорта возрос. На центры лучников обратили внимание многочисленные муниципальные подразделения правящей партии, большую поддержку этому увлечению стало оказывать и Министерство молодежи и спорта.

На фоне этого приезд Эрдогана-младшего на Казанский глобальный молодежный саммит, где участвуют представители и аналога «исламского ООН». Столица Татарстана в этом году носит звание молодежной столицы Организации исламского сотрудничества.

Азат Ахунов: «Надо признать как данность, что для нас Турция является главным экономическим партнером и окном в большой глобальный мир» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На самом деле, в нынешних условиях выбор в международных отношениях, контактах с видными зарубежными деятелями, бизнесменами, политиками ограничен. Поэтому Россия работает и поддерживает отношения с теми, с кем это возможно в данный момент. Надо использовать все возможности, которые сейчас есть, поэтому отказываться от экономических отношений и развития бизнеса между Россией и Турцией – это было бы неправильно, – считает востоковед Азат Ахунов. – Турция – одна из тех стран, которая, во-первых, не поддержала санкции против РФ. Во-вторых, она наращивает экономическое сотрудничество с Россией. Надо признать как данность, что для нас Турция является главным экономическим партнером и окном в большой глобальный мир. Через посредничество Турции можно получать различные продукты, которых не хватает; которые попали в санкционный список; которые не экспортируются в Россию; которые производит сама Турция. Турция стала для нас окном в мир. Благодаря Турецким авиалиниям можно попасть практически в любую точку мира».

По мнению Ахунова, Билал Эрдоган не самый последний человек в Турции, играет большую роль. Отношения с Турцией нужно развивать на самом различном уровне, и то, что Татарстан способствует улучшению этих отношений посредством контактов с тюркским миром, это большой плюс. «Возможно, Татарстан, как и раньше, станет своего рода хабом, через который проходят такие страны, как Турция, страны Центральной Азии – Узбекистан, Казахстан. Они смогут быть лучше. Я оцениваю этот визит положительно. Думаю, этот визит принесет пользу не только Татарстану, как с экономической, так и с политической точки зрения», – резюмирует Ахунов.