Мягкая сила на Востоке: как Татарстан стал для Москвы ключом к исламскому миру

Как говорят эксперты, если «верный пехотинец Путина» Рамзан Кадыров отвечает за политические контакты с Ближним Востоком, то за Рустамом Миннихановым прежде всего экономика Фото: president.tatarstan.ru

Первый за политику, второй за экономику

Как-то у Рустама Минниханова спросили, является ли Казань исламской столицей России, и тут он проявил себя как истинный дипломат: «Казань есть Казань. Мы не претендуем, потому что у нас есть еще и другие города России, где проживают наши братья-мусульмане».

Так тактично Президент Татарстана намекнул на второго человека из России, который также активно контактирует с исламским миром – Главу Чечни. Но, как говорят эксперты, если «верный пехотинец Путина» Рамзан Кадыров отвечает за политические контакты с Ближним Востоком, то за Рустамом Миннихановым прежде всего экономика.

«Татарстан – это окно в исламский мир, в первую очередь в экономическом плане. В политическом плане - это больше глава Чечни Рамзан Кадыров. В связи с последними событиями экономический фактор выходит на первый план, России нужно найти своих экономических партнеров в исламском мире», - считает ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин. Ученый является участнником группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», заседание которой состоится в Казани завтра.

Москва понимает, что в связи с ухудшением отношений с западными странами нужно усилить работу на Востоке и искать новых партнеров Фото: president.tatarstan.ru

Реанимация

Конец 2014 года. Страна переживает эйфорию на фоне событий в Крыму. Операция по присоединению Крыма прошла успешно, но начавшиеся экономические санкции обрушили рубль. Тогда Москва понимает, что в связи с ухудшением отношений с западными странами нужно усилить работу на Востоке и искать новых партнеров. Эту миссию Путин возложил на Президента Татарстана. «Для работы с исламским миром Президент Владимир Владимирович Путин определил меня координатором. Это говорит о том, что мы не только в рамках своего субъекта работаем, но и в интересах всего нашего российского государства. Я считаю, что это очень важный фактор, когда мы получаем поддержку, и в целом наша страна получает плюс от того, что Татарстан берет на себя некие инициативы», - рассказал на итоговой встрече с журналистами Рустам Минниханов.

Главным инструментом для Минниханова становится площадка под названием «Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир». Что примечательно, ее создавал первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев вместе с Евгением Примаковым (главой МИД ельцинского правительства) еще в далеком 2006 году. Тогда Россия только вступила в аналог «исламского ООН» - Организацию исламского сотрудничества и решила активнее участвовать на политической арене на Ближнем Востоке.

«Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир» создавал Минтимер Шаймиев вместе с Евгением Примаковым еще в далеком 2006 году Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Группа ежегодно заседала в различных городах России и Востока (Стамбул, Кувейт, Джидда) и стала площадкой, где собирались экс-главы МИД, политики и даже родственники королей и обсуждали ситуацию в мире. Некоторые страны презентовали свои модели ислама, к которым предлагали присмотреться России.

Но все закончилось в 2009 году, когда началась череда революций в странах исламского мира - «арабская весна». Работы группы «Россия - Исламский мир» поставили на паузу. Она вернулась к жизни в 2014 году, но уже под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Почему Татарстан?

Почему же выбор пал на Минниханова? Помимо природного умения Минниханова договариваться, свою роль сыграло и то, что Рустам Нургалиевич возглавляет одну из главных исламских витрин России – Республику Татарстана. «Наша страна многонациональная, многоконфессиональная. Вот если в Израиль ехать — туда не надо татарина посылать, туда еврея надо посылать. А если мы едем в арабские страны, то мусульмане — с Кавказа, из Татарстана, из Башкортостана — лучше с этой задачей справятся. Потому что это конкурентное преимущество нашей страны. И мы проявляем активность и получаем полную поддержку руководства нашей страны», - объяснял сам Минниханов.

Помимо природного умения Минниханова договариваться, свою роль сыграло и то, что Рустам Нургалиевич возглавляет одну из главных исламских витрин России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Впрочем, не будем забывать, что татары веками были посланниками России на мусульманском востоке, начиная от толмачей (переводчиков) эпохи Московии, заканчивая отцом «исламского социализма» Султан-Галиевым и «Красным пашой» Каримом Хакимовым, первым послом СССР в Саудовской Аравии.

«Думаю, что это достаточно большой вклад Татарстана в работу группы, потому что у РТ при том, что это субъект Российской Федерации, временами бывает особая позиция. Плохая ли, хорошая, но она бывает, что очень достойно. Татарстан, как мусульманская часть России, уважаем. Уважаем он в мусульманском мире – и на Ближнем Востоке, и не только на нем. И вот это ощущение, что в составе РФ есть мусульманский субъект – это очень уважаемо. Тем более, Казань в целом ведет себя очень достойно, продуктивно. В каком-то плане это не то, чтобы мост между Россией и мусульманским миром, но это свидетельство того, что Россия – поликультурная страна. И татары в ней занимают особое, очень уважаемое место», - объясняет востоковед Алексей Малашенко.

Что такое группа «Россия - Исламский мир»?

Когда группа создавалась, то у ряда экспертов были надежды, что она получит возможность влиять на некие политические решения в стране. Но в итоге оно стало сообществом экспертов, некий исламский «Валдайский клуб». «Это экспертное сообщество, которое включает более 40 участников. Это в основном политические, религиозные деятели практически из всех мусульманских стран. Группа объединяет влиятельных людей, которые разбираются в том, что происходит в мире. Это и отставные дипломаты, и представители интеллектуальной элиты мусульманских стран. Есть и российские религиозные деятели, муфтии», - поясняет Рафик Мухаметшин.

У группы есть и практическая площадка – это KazanSummit, где принимают участие представители исламского бизнеса, халяль-структуры Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Следует отметить, что у группы есть и практическая площадка – это KazanSummit, где принимают участие представители исламского бизнеса, халяль-структуры. В этом плане группа и саммит друг друга взаимодополняют, создавая синергию.

«Такая группа должна быть, потому что помимо политических отношений, бывают отношения, которые связаны с культурой, традициями. Бывают поиски чего-то общего на этом направлении. С этой точки зрения группа – это некая организационная база для такого поиска, поскольку Россия в общем-то все более и более изолируется, и ей нужны какие-то совершенно другие контакты, - считает Алексей Малашенко. - Что такое исламский мир? Это совокупность мусульманских государств с разными интересами – политическими, экономическими. Исламский мир – он различен, у каждого мусульманского государства свои интересы, поэтому я бы сказал, что в данном случае было бы точнее говорить об отношениях между Россией и мусульманскими странами. И тут мы приводим целую парадигму от Алжира через Саудовскую Аравию до Индонезии. На деле приходится работать с каждым конкретным государством. В чем-то получается, в чем-то – нет. Но я думаю, что отношения с мусульманскими государствами сохранятся, и дай бог, чтобы они были более продуктивными и отвечали бы взаимным интересам. Поживем – увидим».

Что произойдет в Казани 20 мая?

7-е заседание группы (13-е по счету за всю историю ее существования) будет посвящена теме «Российскому опыту сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности».

20 мая в Казани пройдет 7-е заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По сути, все логично, обсуждать Россию как страну показательных витрин нужно в одном из таких регионов, Татарстан отлично подходит для этого. Помимо этого, конечно же накладывается и праздничный фон – страна празднует 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией,

Заседание пройдет в казанской Ратуше практически целый день.

История создания: хроника

30 июня 2005 года на конференции министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Сане (Йемен) Российская Федерация принята в качестве наблюдателя в состав ОИС. 20 миллионов этнических мусульман России

В 2006 году по инициативе бывшего главы МИД РФ, а тогда президента Торгово-промышленной палаты РФ Евгения Примакова и первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева создается группа стратегического видения «Россия – Исламский мир».

27 марта 2006 года, I заседание группы в Москве Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Примаков был почетным председателем группы вплоть до своей кончины - 26 июня 2015 году.

Чтобы понять статус группы, достаточно знать, что к каждой встрече группы с приветствием обращался президент РФ Владимир Владимирович Путин.

27 марта 2006 года - в Москве первое заседание группы с участием двух председателей – Примакова и Шаймиева.

Август 2006 года – в Казани II-е заседание группы.

31 августа 2006 год, II-е заседание группы в Казани Фото: shaimiev.tatarstan.ru

2 февраля 2007 года – в Стамбуле завершилось III-е заседание группы. Российскую делегацию возглавлял Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В СМИ то заседание охарактеризовали, что группа «с этапа демонстрации намерений и презентации России перешла к реализации конкретных планов».

27-29 октября 2008 года - четвертое заседание группы в Саудовской Аравии в г.Джидда. На тот момент в группу входило более двадцати известных деятелей мусульманского мира, включая 3 бывших премьер-министра, 5 бывших министров иностранных дел, двоюродный брат Короля Иордании, сын Президента Сенегала, ряд известных богословов и др.

Четвертое заседание группы в Саудовской Аравии в г. Джидда Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Декабрь 2009 года - пятое международное заседание группы в Кувейте под эгидой советника амира Кувейта, заместителя премьер-министра по правовым вопросам, министра юстиции и министра по исламским делам и вакфам уважаемого Рашида ал-Хаммада. На том заседании Кувейт презентовал свою концепцию «мягкого ислама» -«Аль-Васатыя». По итогам заседания между министерством по делам ислама и вакфам государства Кувейт и Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования России было подписано соглашение о создании центра «Аль-Васатыя» в Москве.

Перезапуск. После этого произошел перерыв в работе группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Официальная причина – исламский мир накрыла «арабская весна», череда революций и смены правящих режимов.

2014 год – по поручению президента РФ Владимира Путина группа возобновляет работу, ответственным назначается Президент Татарстана Рустам Минниханов.

11 июня 2015 год, за​седа​ние груп​пы в об​новленном фор​ма​те с участием Сергея Лаврова и Ияда Ма​дани Фото: president.tatarstan.ru

11-12 и​юня 2015 го​да - в Мос​кве прош​ло за​седа​ние груп​пы в об​новленном фор​ма​те. Принимали участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Ми​нистр инос​тран​ных дел РФ Сергей Лав​ров, ге​нсек Ор​га​низа​ции ис​лам​ско​го сот​рудни​чес​тва Ияд Ма​дани.

25-28 мая 2016 года - группа провела заседание в Казани под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова

16 — 18 мая 2017 года - в Чеченской Республике III ежегодное заседание группы с участием 34 иностранных делегата и 23 представителя Российской Федерации. Среди участников руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Республики Крым Сергей Аксенов.

17 мая 2017 года, III ежегодное заседание группы в Чечне Фото: president.tatarstan.ru

12 ноября 2018 г. в Махачкале под председательством Рустама Минниханова состоялось IV заседание группы, посвященное противодействию экстремизму посредством образования молодежи.

На тот момент Дагестан возглавил Владимир Васильев, а премьером стал выходец из Татарстана Артем Здунов.

28-30 ноября 2019 г. в Уфе состоялось V ежегодное заседание Группы стратегического видения (ГСВ, Группа) «Россия-Исламский мир». Оно было посвящено 50-летию Организации Исламского сотрудничества.

Следует отметить, что 2019 год был годом для перезапуска работу группы. К работе президент РТ привлек опытного дипломата, посла в отставке Фарита Мухаметшина. Тогда же произошла презентация новой стратегии группы с участием главы МИД Сергей Лавров.

Коррективы внесла пандемия. В 2020 году заседания группы в очном формате не проходили.

24 ноября 2021 года VI заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Джидде Фото: president.tatarstan.ru

24-25 ноября 2021 г. в Джидде под эгидой Министерства иностранных дел Королевства Саудовская Аравия состоялось VI заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Ключевой темой мероприятия стал диалог и перспективы сотрудничества между Россией и исламским миром. В качестве почетного гостя заседания был советник короля Саудовской Аравии и губернатор провинции Мекка принц Халед аль-Фейсал. Спикерами и участниками стали генеральный секретарь организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха, замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Валид бин Абдул Карим.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru