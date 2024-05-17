Гостей «Каравона» ждут старинные аттракционы, ярмарка и выступление группы «Отава Ё»

В селе Никольское Лаишевского района Татарстана 26 мая состоится русский народный праздник «Каравон». Его участниками станут мастера народно-художественного промысла, народные исполнители и этнографические ансамбли — всего более 170 коллективов со всей республики и из регионов России, сообщают организаторы события.

Для тех, кто решит посетить праздник, пройдут народные игры, показательные выступления мастеров, посвященные художественным промыслам мастер-классы, театрализованные представления и, разумеется, музыкальные выступления.

Для участников и гостей мероприятия будут представлены угощения из русской печи, блюда русской традиционной кухни, изделия народно-художественных промыслов мастеров и ремесленников, брендированные изделия праздника «Каравон».

Весь день, с 10 до 20 часов, будут работать около 20 площадок: «Город мастеров ремесленников», «Городок старинных русских аттракционов Закрутиха», «Кузнечный двор», «Ярмарочная сцена», «Зеленая поляна», «Хороводная поляна», «Русская национальная кухня» и другие.

Специальными гостями праздника станут фолк-группа «Отава Ё» и Татьяна Куртукова. Участие в концерте также примут Нерехтский рожечный хор, создатели и участники московской группы «Сокол» — Валентина и Степан Нестеровы, фолк-группа «Живаго» и фолк-группа «Медвежий угол».

Стоит отметить, что праздник будет транслироваться на портале «Культура.РФ», что позволит наблюдать за ним всем любителям русской культуры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в праздник «Каравон» ввели такие новшества, как «Игры в русской деревне» и «Гастрономический двор».