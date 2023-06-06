«Защита этнокультурного разнообразия»: «Каравон» и «Грачиную кашу» взяли под охрану РФ

Национальное и этнокультурное разнообразие являются преимуществом России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан внес вклад в сохранение этнокультурного достояния России»

По словам председателя думского комитета по культуре Елены Ямпольской, национальное и этнокультурное разнообразие являются преимуществом России. «Этнокультурное разнообразие защищено Конституцией и основами законодательства о культуре», - сказала она, открывая встречу.

Спикер напомнила, что закон об этнокультурном достоянии России появился в прошлом году.

«Среди тех, кто начинал думать об этом законодательном акте, кто формулировал первые посылы, были деятели культуры и руководители Татарстана. Свой вклад республика тоже внесла. Сегодня мы будем говорить как о дальнейшем развитии законодательного аспекта, так и о том, какие нормативные акты приняты и какие предстоит принять», - отметила Ямпольская.

Елена Ямпольская: «Это два важнейших аспекта – ощущать себя в родном доме и сплачиваться с теми, кто живет рядом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По ее словам, защита этнокультурного разнообразия – едва ли не главная тема, потому что это обеспечивает единство народа, знакомит детей с национальными традициями, веками хранимыми предками.

«Это два важнейших аспекта – ощущать себя в родном доме и сплачиваться с теми, кто живет рядом. Это могут быть народы другой национальности и вероисповедания, но мы исторически живем на одной земле. Мы никогда не создавали в России так называемый “плавильный котел”, когда всех пытаются загнать в единые рамки, а потом эти “котлы” бурлят, кипят, переваливаются через край и взрываются», - подчеркнула Ямпольская.

Она отметила, что проживающие в России народы разные, у каждого своя красота, которая хранится в песнях, костюмах, традициях, танцах, театральной и изобразительной культуре.

«Не секрет, что сейчас против России развязана война, прежде всего в гуманитарном поле. Эта война будет вестись за души наших детей и молодежи. И от того, что мы сегодня обсуждаем, во много зависит наше будущее, потому что этнокультурное разнообразие – основа единства народа и та атмосфера, в которой должны расти наши дети», - считает Ямпольская.

Спикер отметила необходимость формирования регионального реестра объектов нематериального этнокультурного наследия Татарстана.

Алсу Мифтахова сообщила, что Татарстан принимал активное участие в разработке проекта федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каравон», «Казанский шов» и «Грачиная каша» вошли в федеральный реестр

Директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова сообщила, что Татарстан принимал активное участие в разработке проекта федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации». Также она рассказала о создании банка данных объектов нематериального культурного наследия в Татарстане.

Так в 2019 году в федеральный реестр был включен обряд «Грачиная каша», а в 2022 году – «Престольный праздник Каравон», традиционная татарская техника «казанский шов» и «Бытование традиционного костюма в селе Русское Никольское».

Так в 2019 году в федеральный реестр был включен обряд «Грачиная каша», а в 2022 году – «Престольный праздник Каравон» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Мифтаховой, в республиканском реестре размещены 83 объекта, рекомендовано к включению еще 102 объекта.

В прошлом году в республике прошло первое заседание экспертного совета по проведению государственной экспертизы объектов, обладающих признаками объекта нематериального культурного наследия. Были рассмотрены календарный обряд «Проводы льда», свадебный обряд казанских татар, мифы и ритуальные представления о колыбели. А также обряд вызывания дождя, «Соколиная охота» и другие.

Ирада Аюпова рассказала, что в период коронавируса в республике активно проводились онлайн-трансляции, в ходе которых рассказывалось о традициях народов Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан учредил региональные стипендии для молодых ученых

Министр культуры РТ Ирада Аюпова рассказала, что в период коронавируса в республике активно проводились онлайн-трансляции, в ходе которых рассказывалось о традициях народов Татарстана.

«Мы учредили региональные стипендии для молодых ученых и студентов вузов по разным направлениям, чтобы мотивировать молодежь на научные исследования. Молодые люди отчитываются о проделанной работе, получают стипендию Минкультуры и имеют поддержку научных изысканий», - сообщила она.

Аюпова предложила активнее поощрять наиболее активных молодых ученых на федеральном уровне.

«Тема сохранения нематериального культурного наследия, нашего национального достояния напрямую связана с общей системной работой с молодежью», - сказала министр.

Аюпова отметила, что национальные костюмы и обряды выступают в роли «языка, набора жизнеутверждающих ценностных смыслов», которые сегодня многие не знают Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спикер отметила, что национальные костюмы и обряды выступают в роли «языка, набора жизнеутверждающих ценностных смыслов», которые сегодня многие не знают.

«Эти традиции нужно возрождать и системно популяризировать», - считает Аюпова.

Вместе с тем, министр обратила внимание, что за последние 10 лет число учреждений культуры в Татарстане сократилось на 4%. «Десять лет назад у нас было 2,1 тыс. культурно-досуговых учреждений, 1,5 тыс. библиотек. Сокращение связано с тем, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, снижается численность населения в селах, люди уезжают в город. Соответственно, встает вопрос о целесообразности содержания сети», – сказала она.

При этом спикер заметила, что республика «консервативна в вопросах сокращения сети учреждений культуры».

«Мы входим в тройку лидеров практически по всем типам учреждений культуры. У нас более 3,7 тыс. таких учреждений, в том числе 1,9 тыс. культурно-досуговых, 1,5 тыс. муниципальных библиотек», - уточнила Аюпова.

Денис Майданов: «У нас много тех, кто оказался иноагентами. Это те люди, которые остались без своей аудитории, без уважения своего народа, без заработка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Иноагенты остались без аудитории и уважения»

Международный детский музыкальный конкурс народных исполнителей «Мир – музыка и развитие» откроет новые имена звезд в стране. Талантливая молодежь, которой небезразлично будущее страны, придет на смену артистам, которые предали Родины и уехали за рубеж. Подробнее о культурном проекте рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов.

«Мы прекрасно понимаем, что специальная военная операция запустила процесс осознания значимости культуры нашей страны. На протяжении 30 лет Запад вымывал эту культуру, навязывая свои ценности. Во многом эти цели были достигнуты. Мы получили аморфную молодежь, отсутствие желания участвовать в жизни государства. Есть ощущение, что молодежь живет своей жизнью, а взрослые своей – культурной, политической, военной», - сказал он.

Спикер отметил, что для изменения ситуации необходимо проделать огромную работу во всех сферах культуры.

«У нас много тех, кто оказался иноагентами. Это те люди, которые остались без своей аудитории, без уважения своего народа, без заработка. Все, что они кричат из-за рубежа, это агония. Они думают, что еще кому-то нужны и их мнение что-то значит. На самом деле мы понимаем, что их быстро заменят. Для этого есть желание и государственные механизмы», - подчеркнул Майданов.

Воспитывать интерес к культуре у современной молодежи помогают Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, «Институт развития интернета». Они оказывают значимую поддержку новым проектам, в числе которых фестиваль «Музыка и развитие». Толчком к его созданию послужила печальная статистика. В ходе открытых уроков в подмосковных школах выяснилось, что из 100 человек лишь 10 могут назвать народную песню.

Майданов отметил, что авторы проекта намерены сделать народное музыкальное творчество модным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это катастрофа, нужно создавать народные центры музыкальной традиционной культуры в Подмосковье. Мы создали фестиваль-конкурс “Музыка и развитие”. Это фестиваль народных исполнителей, нас поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Фестиваль оказался востребованным, стал международным. За первый сезон через него прошло 3,5 тыс. детей, а за второй – 5,5 тыс. В третий сезон мы перешагнем отметку в 6 тыс.», - заявил Майданов.

Спикер отметил, что авторы проекта намерены сделать народное музыкальное творчество модным. Поэтому в призовой фонд конкурса входят гусли, балалайки, домбры, духовые инструменты, а также электроника.

«В третьем сезоне конкурса мы взяли 10 состоявшихся звезд, будем соединять их в клипы. Хиты будут заново переаранжированы с участием наших ребят-победителей. Условно, в песне Сергея Жукова может зазвучать домбра или балалайка. Это будет уместно, качественно и стильно», - пояснил Майданов.

Елена Ямпольская впервые встретила День русского языка в Казани. Утром она возложила цветы к памятнику Александра Пушкина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«26 апреля все приходят к Тукаю, а 6 июня – к Пушкину»

Любопытно, что председатель Комитета Госдумы по культуре впервые встретила День русского языка в Казани. Утром она возложила цветы к памятнику Александра Пушкина. А затем по просьбе журналистов прочитала наизусть отрывок из произведения поэта.

«Еще никогда так не совпадало, чтобы 6 июня я была в Казани. Меня поразила история с двумя памятниками Габдулле Тукаю и Александру Сергеевичу. 26 апреля все приходят к Тукаю, а 6 июня – к Пушкину. Там (возле памятника Пушкину – примеч. ТИ) сегодня пели, читали стихи, было море цветов», - сказала она.

Елена Ямпольская напомнила, что Александр Пушкин находился в Казани всего 55 часов в сентябре 1833 года, но это событие вошло в историю. Спикер призналась, что часто читает сказки Пушкина своей дочери перед сном.

«Я читаю маленькой дочке “Царя Салтана” наизусть, пока она не уснет», - сказала Ямпольская.

Выездное заседание Комитета Госдумы прошло сегодня в здании Присутственных мест Казанского Кремля. В мероприятии также приняли участие парламентарии Елена Драпенко, Ольга Германова, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и другие.