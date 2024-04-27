«Игры в русской деревне» и «Гастрономический двор»: в праздник «Каравон» ввели новшества

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В этом году в проведении русского народного праздника «Каравон» введены новшества. Об этом сообщил начальник отдела культуры исполкома Лаишевского района Татарстана Павел Марьин на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в республике.

«Основным новшеством “Каравона” в этом году станет усиление его интерактивности, повышение количества традиционных ремесел. Это традиционная кузница, резьба по дереву, плетение лаптей, хлебопечение, ткачество, гончарное искусство, кожевенное дело. Около 12 площадок будут представлены в аутентичном виде. Проводить мастер-классы будут профессиональные педагоги», – сказал докладчик.

Еще одним нововведением, по его словам, будут «Игры в русской деревне». На празднике можно будет принять участие в 12 активных играх дореволюционной России. «Это, например, игровые поединки, лапта, веревочные игры. Ввели площадку настольных игр, в которые сейчас уже не играют», – уточнил начальник отдела культуры.

Третьим новшеством станет «Гастрономический двор», где пройдет презентация русских блюд. «Раньше мы не знали, как выйти за рамки шашлыка и плова. В этом году мы пригласили к сотрудничеству ведущих в России поваров русской кухни. Предоставим им в помощь поваров-универсалов. В итоге планируем выйти на интерактивную площадку, где будет только русская историческая кухня», – отметил спикер.

Кроме того, на праздничной площадке развернется «Петрушечный шатер». «В прошлом году использовали его в усеченном виде. Он пользовался большим успехом. В этом году мы устроим целый ярмарочный балаган с Петрушкой», – подчеркнул Марьин.

На центральной площади установят деревянные реплики старинных аттракционов, которые были в дореволюционной России. Работа главной сцены будет поделена между фольклорными коллективами и музыкантами, исполняющими русские песни в современной аранжировке.

На участие в празднике «Каравон» поступило уже 130 заявок, в том числе пять коллективов из других регионов России подтвердили свое участие, добавила директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова.

«Национальные праздники играют важную роль в сохранении культуры народов, исторической памяти, несут духовную, воспитательную и патриотическую миссии», – убеждена она.

Спикер также рассказала о республиканском празднике мордовской культуры «Валда шинясь». Он пройдет 30 июня в селе Кильдюшево Тетюшского района. Его особенностью в этом году станет создание комплекса «Тетюшская история». Он будет включать крестьянское и мордовское подворья, рыбацкий стан. Концепция мероприятия еще дорабатывается.

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев призвал приглашать на все национальные праздники многодетные семьи, о чем сообщал «Татар-информ».