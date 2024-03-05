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«Каравон» в Татарстане отпразднуют 26 мая
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Русский народный праздник «Каравон» состоится 26 мая. Отпразднуют его традиционно в селе Никольском Лаишевского района. Указ о проведении мероприятия подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Организацией подготовки и проведения «Каравона» займется Министерство культуры Татарстана.
Напомним, что также руководитель республики установил даты празднования Сабантуя в РТ на 2024 год.
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