«Каравон» в Татарстане отпразднуют 26 мая

Русский народный праздник «Каравон» состоится 26 мая. Отпразднуют его традиционно в селе Никольском Лаишевского района. Указ о проведении мероприятия подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Организацией подготовки и проведения «Каравона» займется Министерство культуры Татарстана.

Напомним, что также руководитель республики установил даты празднования Сабантуя в РТ на 2024 год.