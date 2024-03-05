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Общество 5 марта 2024 12:04

«Каравон» в Татарстане отпразднуют 26 мая

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Русский народный праздник «Каравон» состоится 26 мая. Отпразднуют его традиционно в селе Никольском Лаишевского района. Указ о проведении мероприятия подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Организацией подготовки и проведения «Каравона» займется Министерство культуры Татарстана.

Напомним, что также руководитель республики установил даты празднования Сабантуя в РТ на 2024 год.

#Каравон #Рустам Минниханов
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