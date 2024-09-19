Гостей и участников саммита БРИКС разместят в 79 отелях и гостевых домах

Для размещения гостей и участников саммита БРИКС в столице Татарстана предложены 79 отелей и гостевых домов. Однако 11 объектов размещения еще строятся. Об этом на совещании в мэрии, посвященном подготовке к мероприятию, сообщила руководитель городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Татарстаном были предложены 79 объектов размещения, в том числе 55 отелей Казани в категориях от двух до пяти звезд. Регулярно проводятся инспекционные объезды гостиниц и отелей, где оценивается статус ремонта дополнительных номеров, а также прилегающих территорий. В 14 отелях проводятся работы по созданию номеров повышенных категорий», — отметила докладчик.

Перед отелями и гостиницами также стоит задача подготовки персонала к приему гостей из разных стран. На сегодняшний день в объектах, планирующих размещать иностранные делегации, есть сотрудники, владеющие английским языком.

На важность подготовки средств размещения к саммиту БРИКС обратил внимание и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Театр начинается с вешалки, а гостеприимная Казань с аэропорта, вокзала и, конечно, отелей. Мы собственными ногами прошли весь наш фонд. Мы принимаем не первое международное событие, но важно не расслабляться. В преддверии приезда гостей — особый контроль», — заявил он.

Мэр поручил провести работу с торговыми сетями и проверить исправность средств связи, пожарно-охранной сигнализации, групп быстрого реагирования.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. В эти дни город примет около 20 тыс. гостей.