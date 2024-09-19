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Метшин: Подготовка к саммиту БРИКС позволила благоустроить проблемные объекты
Подготовка к саммиту БРИКС в Казани позволила заняться благоустройством и ремонтом тех объектов, которые не входят в различные программы. Об этом на совещании в мэрии, посвященном подготовке к международному мероприятию, заявил глава города Ильсур Метшин.
«Подготовка к саммиту БРИКС позволила нам зайти на объекты, не входящие в целевые программы. Это подпорные стены, лестницы, лифты пешеходных переходов. Новое мероприятие дает возможность решить проблемы, появившиеся из-за изначально неверных управленческих решений или возникшие в процессе эксплуатации», — отметил мэр.
Значительно выросли и программы по благоустройству. Закуплены новые качественные материалы, проведены работы по озеленению, световому и звуковому оборудованию, приведена в порядок улица Баумана, добавил Метшин.
«Следующий наш шаг по Баумана — это зайти в дворики, многие из которых уже благоустроены предпринимателями, но еще есть локации, которые требуют внимания и инвестиций», — сообщил мэр.
О работе по благоустройству объектов доложил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев. По его словам, по программе подготовки к саммиту БРИКС в Казани обновлены семь объектов. Среди них — парк Тысячелетия, Булак, улица Баумана от улицы Астрономическая до метро «Кремлевская» и ряд других. Также проведена работа на въездах в столицу Татарстана.
«На Оренбургском тракте завершена установка стелы „Казань“. Она станет новым приветственным арт-объектом. Композицию выполнили в цветах национальной айдентики, в современной стилизации и с подсветкой лицевой части букв», — заметил Куляжев.
Продолжаются работы по благоустройству парка имени Горького, их планируют завершить до 8 октября.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. В эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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