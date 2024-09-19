К саммиту БРИКС в Казани высадили 56 тыс. деревьев и 40 тыс. кустарников

К саммиту БРИКС в столице Татарстана провели большую кампанию по озеленению города. Высажены деревья, кустарники, цветы, установлены кашпо. Об этом на совещании в мэрии, посвященном подготовке к мероприятию, сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«По программе озеленения на маршрутах гостеприимства, в местах массового отдыха, на дорожных объектах высажено более 56 тыс. деревьев и 40 тыс. кустарников», — отметил он.

Особое внимание было уделено центральным улицам Казани, где цветы высажены на 15 тыс. кв. метров площади и установлено свыше 2 тыс. цветочных кашпо.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По оценке мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.