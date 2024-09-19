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К саммиту БРИКС в Казани обновят фасады 38 домов за 399 млн рублей
К началу саммита БРИКС в столице Татарстана будут обновлены фасады 38 домов. Об этом на совещании в мэрии, посвященном подготовке к мероприятию, сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
«В целях подготовки к саммиту БРИКС было выделено 399 млн рублей на ремонт фасадов 38 многоквартирных домов и мест размещения. Завершены работы на 36 объектах. Еще на двух срок [выполнения работ] — до 30 сентября. Это объект культурного наследия по адресу Театральная, 5 (дом, в котором в 1956–1960 годах жил певец и режиссер Ниаз Даутов — прим. Т-и) и дом на Ершова, 4/2», — пояснил спикер.
Всего по различным программам в этом году будут обновлены фасады 87 домов.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По оценке мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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