Госсовет РТ попросит Путина присвоить Зеленодольску звание «Город трудовой доблести»

Государственный Совет Татарстана подготовил ходатайство к Президенту России Владимиру Путину о присвоении Зеленодольску почетного звания «Город трудовой доблести». Обращение органов местного самоуправления Зеленодольска поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Жители города внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В годы Великой Отечественной войны город Зеленодольск являлся одним из важных тыловых центров страны», — говорится в тексте ходатайства, адресованного главе государства.

Отмечается, что в Государственном архиве республики сохранились документально подтвержденные факты трудового героизма жителей Зеленодольска.

Как рассказал заместитель руководителя Зеленодольского района Денис Лулаков, в годы Великой Отечественной войны 12 предприятий города из 15 работали на оборону страны. В частности, Зеленодольский судостроительный завод выпускал военные корабли, пулеметы, снаряды, корпуса авиабомб, зенитные установки, узлы и детали для авиасаней, реверсивные муфты и многое другое. Главной продукцией завода в военный период стали бронекатера с артиллерийскими установками.

Завод имени Серго выпускал артиллерийские гильзы, а с 1943 года начал осваивать производство снарядов к авиационным пушкам НС-37 и НС-45, которыми вооружались самолеты Ил-2, Як-3 и Як-7. Зеленодольский фанерный завод снабжал фронт авиационной фанерой.

Кроме того, зеленодольцы с июля по сентябрь 1942 года собрали более 2 млн рублей в фонд обороны. Средства были переданы на строительство двух кораблей — «Трудящиеся Татарии» и «Сталинец».

«Жители этого города действительно внесли достойный вклад в достижение Великой Победы. И нет оснований отказать», — сказал председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин.

С инициативой присвоить Зеленодольску почетное звание «Город трудовой доблести» выступил председатель районного Совета ветеранов Талгат Гизатуллин. Музейные работники, краеведы и просто неравнодушные граждане провели большую исследовательскую работу в архивах, собрав уникальные документы о трудовом подвиге земляков.

Документы были направлены в Российскую Академию наук, получено экспертное заключение о наличии оснований для присвоения почетного звания.