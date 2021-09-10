Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 городам РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении статуса «Города трудовой доблести» 12 населенным пунктам РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Почетное звание будет присвоено таким городам, как Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань и Чита.

Причиной присвоения этим населенным пунктам почетного статуса является «значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», следует из текста указа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа» утвердил список из 12 городов, которые получат почетный статус «Город трудовой доблести», и заметил, что перечень таких городов будет пополняться.