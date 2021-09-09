В России еще 12 городов получат статус городов трудовой доблести

Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще 12 российским городам, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа».

«Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России — крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы», — сказал глава государства.

Он отметил, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Согласно документу, новый статус получат Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Бологое, Чита, Дзержинск и Кемерово.

Путин обратил внимание на то, что этот список будет пополняться.

«В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт — все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», — сказал глава государства.

«Город трудовой доблести» — почетное звание, установленное в 2020 году для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Оно присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в Победу, проявили коллективный героизм и отвагу.