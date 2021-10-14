Зеленодольск претендует на статус города трудовой доблести

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Кабинет Министров Татарстана обратился к Президенту России Владимиру Путину с ходатайством присвоить Зеленодольску почетное звание «Город трудовой доблести».

«Поддержать предложение органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района <…>. Инициировать обращение к Президенту Российской Федерации В. В. Путину с ходатайством о присвоении г. Зеленодольску почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“», — говорится в распоряжении, которое подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В 2020 году идею о присвоении Зеленодольску почетного звания выдвинул глава города Михаил Афанасьев. Мэра поддержали Совет ветеранов и руководители градообразующих предприятий.

«Город трудовой доблести» — почетное звание, установленное в 2020 году для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Оно присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в Победу, проявили коллективный героизм и отвагу.

Ранее статус города трудовой доблести получила Казань. Соответствующие звания продолжают присваиваться регулярно, недавно его получили еще 12 городов. Их перечень будет пополняться, заверил тогда Президент РФ Владимир Путин.