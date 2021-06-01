Комитет Госсовета РТ поддержал законопроект о повышении возраста для приобретения оружия

Комитет Госсовета РТ по законности и правопорядку поддержал законодательную инициативу парламента по внесению изменений в федеральный закон «Об оружии». Законопроектом предлагается повысить возраст для приобретения оружия.

«Законопроектом предлагается повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного, охотничьего, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формой», – рассказал заместитель председателя парламентского комитета Александр Чубаров.

При этом такие требования не распространяются на граждан, проходящих военную службу, а также имеющим воинские или специальные звания, классные чины юстиции. Они сохраняют право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения до достижения возраста 21 года.

«Учитывая специфику жизнедеятельности и промысла граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, законодательным органам субъектов РФ предоставлено право снижать возраст, по достижении которого граждане имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия», – отметил депутат.

Чубаров подчеркнул, что по федеральному закону приобретать охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом могут граждане, которые занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо владеют охотничьим огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием не менее пяти лет. Такие же требования установлены в отношении спортивного огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

«Законопроектом предлагается установить аналогичное требование в отношении гладкоствольного длинноствольного оружия, приобретаемого для самообороны без права ношения, а также в отношении огнестрельного длинноствольного самозарядного (полуавтоматического) оружия, приобретаемого в целях охоты и спортивной стрельбы», – уточнил парламентарий.

По его словам, в федеральном законе предлагается закрепить, что для приобретения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны гражданин должен иметь в собственности огнестрельное оружие ограниченного поражения (например, пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) не менее пяти лет. Депутат пояснил, что за пять лет можно наработать определенный опыт, что даст возможность приобрести более серьезное оружие.

«Для приобретения длинноствольного самозарядного, полуавтоматического, оружия гражданин должен заниматься профессиональной деятельностью, связанной с охотой, являться спортсменом высокого класса либо иметь в собственности охотничье или спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. Считаем, что установление такого срока необходимо для приобретения гражданами устойчивых навыков безопасного обращения с оружием, не утрачиваемых к моменту приобретения указанных видов оружия», – заметил он.

«Для чего мы предлагаем установить пятилетний срок? Если у человека есть какие-то проблемы, то они выявятся. Например, он попадется на употреблении алкоголя, наркотиков, в драке. И все это будет фиксироваться. Мы создаем дополнительный барьер. Когда он пойдет получать новое оружие, ему нужно будет заново пройти всю процедуру, а за ним уже будет зафиксирован какой-то след, который может насторожить в случае его желания приобрести более серьезное оружие», – добавил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета Татарстана. Затем его предполагается направить в Госдуму.