Депутаты РТ предложили повысить штраф до 5 тыс. рублей за нарушение обращения с оружием

Депутаты предложили повысить размер штрафа до 5 тыс. рублей за нарушение порядка обращения с оружием. Соответствующий законопроект поддержали парламентарии на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Законопроектом для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и профилактики правонарушений и преступлений с использованием оружия предлагается повысить размеры соответствующих административных штрафов до 5 тыс. рублей», — сказал заместитель председателя парламентского комитета Александр Чубаров.

Он пояснил, что проектом федерального закона предлагается усовершенствовать меры, направленные на формирование ответственного отношения к владению оружием.

«В настоящее время размеры административных штрафов за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему, ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия, а также незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку оружия варьируются от 500 рублей», — уточнил депутат.

Чубаров добавил, что законопроектом устанавливается и обязательная конфискация оружия. Речь идет о случаях ношения огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, и невыполнение требования полицейского пройти медицинского освидетельствование.

Законодательную инициативу Госсовета РТ по внесению в Госдуму федерального законопроекта, связанного с изменениями в Кодексе РФ об административных правонарушениях, рассмотрят на ближайшем заседании Госсовета Татарстана.