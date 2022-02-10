Госсовет РТ направит в Госдуму 13 поправок к законопроекту о местном самоуправлении

Государственный Совет Татарстана внесет в Государственную Думу России 13 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Официальным представителем парламента республики при рассмотрении поправок назначен депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Решение было принято на 29-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Рабочая группа подготовила 13 поправок. Они затрагивают пять глав проекта федерального закона. Первая глава — общие положения, третья — организационные основы местного самоуправления, четвертая — функциональная основа организации местного самоуправления, седьмая — экономическая основа местного самоуправления, а 11-я глава — это заключительные и переходные положения законопроекта», — рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

По его словам, депутаты хотят сохранить ту модель избрания глав муниципальных образований, которая действует в Татарстане. В республике мэры и главы районов избираются местным Советом из числа депутатов, при этом сохраняя за собой мандат. Согласно федеральному законопроекту, в случае избрания глава муниципалитета либо становится председателем Совета, либо возглавляет местную администрацию. Полномочия депутата, избранного главой муниципального образования, прекращаются.

«Установленная законопроектом модель избрания главы муниципального образования, при которой он избирается из депутатского состава, продолжает возглавлять депутатский корпус, но утрачивает статус депутата, носит искусственный характер», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что поправкой предлагается, чтобы глава муниципалитета складывал полномочия депутата только в том случае, если он возглавляет местную администрацию, то есть исполком.

Кроме того, законопроектом устанавливается переходный период до 1 января 2028 года. В этот период новые выборы глав и депутатов представительных органов поселений и муниципальных районов не назначаются и не проводятся. Депутаты убеждены, что эта мера не должна распространяться на дополнительные выборы в органы местного самоуправления, в частности, в связи с досрочным прекращением полномочий отдельных депутатов.

Хабибуллин отметил, что депутаты также предлагают критерии для образования территориальных органов местной администрации устанавливать законом субъекта РФ. В структуру местной администрации городского округа и муниципального округа, как правило, входят территориальные органы местной администрации, уточнил он.

Государственная Дума приняла законопроект о местном самоуправлении в первом чтении 25 января. Субъекты РФ могут подготовить к нему поправки до 23 февраля.

Проект закона был внесен в федеральный парламент сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым. Он предусматривает переход на полностью одноуровневую систему местного самоуправления, упраздняя городские и сельские поселения. Документ также дает право губернаторам уволить мэра за неэффективную работу, устанавливает для всех должностных лиц местного уровня пятилетний срок полномочий.

В Госсовете Татарстана была создана рабочая группа по разработке поправок, которую возглавил заместитель руководителя парламента Марат Ахметов. В работе над поправками принимали участие представители Аппарата Президента РТ и Госсовета РТ, исполнительных органов власти республики, науки и всех уровней местного самоуправления. Документ был направлен всем главам муниципальных районов и городских округов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исходя из положений законопроекта в республике 911 муниципальных образований должны быть упразднены, как и 7570 мест муниципальных депутатов.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что всего от Татарстана подготовлено 29 поправок к федеральному законопроекту, которые планируется внести в Госдуму в разных форматах.