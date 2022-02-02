Хабибуллин: Районы положительно относятся к одноуровневой системе местного самоуправления

Муниципалитеты Татарстана положительно относятся к одноуровневой системе местного самоуправления. Об этом заявил журналистам председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Районы достаточно положительно относятся к одноуровневой системе местного самоуправления. В некоторой степени упрощается сама система. То есть создание территориальных органов местного самоуправления на базе сельских поселений позволит более сконцентрировано работать», – сказал депутат.

При этом Хабибуллин отметил, что татарстанских депутатов волнует вопрос, связанный со статусом моногородов после принятия проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». «Потому что исчезновение понятия “городское поселение” может привести к противоречию требований, по которым моногорода получили преференции в своем развитии. Следующий момент – проблема агломераций», – пояснил он.

Парламентарий отметил, что один из основных моментов в поправках к законопроекту от Татарстана связан с избранием главы муниципального образования. «В законопроекте говорится, что он может избираться из состава представительного органа муниципального образования, но после избрания он должен сложить депутатские полномочия. Его же избрало население, он представляет круг своих избирателей и вдруг складывает полномочия, но при этом возглавляет представительный орган. Непонятно – не будучи депутатом, возглавляет представительный орган», – подчеркнул он.

По словам Хабибуллина, после принятия федерального законопроекта о местном самоуправлении потребуется внести изменения в другие законы. «Предполагаются изменения в Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс. Более ста федеральных и отраслевых законов и нормативно-правовых актов будут пересматриваться после принятия этого законопроекта», – заключил он.

Государственная Дума приняла законопроект о местном самоуправлении в первом чтении 25 января. До 23 февраля у субъектов РФ есть возможность внести поправки. Проект закона внесен в федеральный парламент сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым. Он предусматривает переход на полностью одноуровневую систему местного самоуправления.

В Госсовете Татарстана была создана рабочая группа по разработке поправок, которую возглавил заместитель руководителя парламента Марат Ахметов. Всего подготовлены 13 поправок к проекту федерального закона, которые депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Госсовета республики.