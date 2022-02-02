Хабибуллин: По федеральному законопроекту 911 муниципалитетов РТ должны быть упразднены

Государственный Совет Татарстана подготовил 13 поправок к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Исходя из положений законопроекта, в республике 911 муниципальных образований должны быть упразднены. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению его председатель Альберт Хабибуллин.

«Рабочая группа подготовила 13 поправок. Они затрагивают пять глав проекта федерального закона. Первая глава — общие положения, третья — организационные основы местного самоуправления, четвертая — функциональная основа организации местного самоуправления, седьмая —экономическая основа местного самоуправления и 11-я глава — это заключительные и переходные положения законопроекта», — рассказал депутат.

Хабибуллин упомянул, что в Татарстане насчитывается 956 муниципальных образований, в состав которых входят два городских округа, 43 муниципальных района, 39 городских поселений, 872 сельских поселения. «То есть с упразднением поселенческого уровня у нас под эту категорию попадают 39 городских и 872 сельских поселения. Получается, что в общей сложности 911 муниципальных образований должны быть упразднены», — уточнил он.

«Были опасения — не потеряют ли люди работу? Но пришли к выводу, что в случае принятия данного закона у нас будет возможность максимально сохранить кадровый потенциал сельских и городских поселений, поскольку предполагается создание территориальных органов местного самоуправления. То есть на старте реализации нового закона у нас есть возможность специалистов всех 911 поселений сохранить в категории территориальных органов», — продолжил парламентарий.

Что касается депутатского корпуса, то в настоящее время в республике работают 7570 муниципальных депутатов. «Это депутаты уровня городских и сельских поселений. То есть этот представительный корпус депутатов упраздняется», — подчеркнул председатель комитета.

Законопроектом устанавливается переходный период до 1 января 2028 года. При этом в переходный период новые выборы главы, депутатов представительных органов поселений, муниципальных районов не назначаются и не проводятся. При истечении в переходный период срока полномочий представительного органа муниципального образования в границах территории района образуется муниципальный округ. Муниципальный район и поселения, входившие в его состав, упраздняются.

«В нашей республике полномочия действующих депутатов заканчиваются в сентябре 2025 года. Для нас переходный период определяется с 2023 по 2025 год. В поправках есть конкретные предложения, когда мы настаиваем на том, что должна быть сохранена возможность проведения дополнительных выборов в случае освобождения депутатских округов. Жизнь есть жизнь. Возможно, где-то глава заболел, надо поменять по тем или иным причинам. Поэтому эти возможности, на наш взгляд, должны быть сохранены», — заявил Хабибуллин.

Говоря о механизме избрания главы муниципального образования, депутат отметил, что члены рабочей группы настаивают на сохранении той модели, которая существует в Татарстане. «Эта модель избрания глав доказала свою эффективность. Реализация нашей модели избрания глав позволяет выполнить те положения, которые предусматривают усиление вертикали власти», — пояснил он.

Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению внес 27 замечаний и предложений к федеральному законопроекту. «Ключевое предложение, с которым мы согласились, связано с необходимостью включения в законопроект понятийного аппарата. В проекте закона такой главы нет, и очень много расплывчатых формулировок, то есть нет конкретики определений», — заметил парламентарий.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов добавил, что законопроект вызвал большой интерес у многих регионов, и к нему готовятся поправки. «Надеемся, что разработчики законопроекта ответственно отнесутся к поправкам, которые будут представлены со стороны субъектов РФ. Кроме того, у нас есть разработки еще по 16 поправкам, которые мы хотим с депутатами Госсовета Татарстана и Госдумы обсудить», — сказал он.

Государственная Дума приняла законопроект о местном самоуправлении в первом чтении 25 января. До 23 февраля у субъектов РФ есть возможность подготовить поправки. Проект закона внесен в федеральный парламент сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым. Он предусматривает переход на полностью одноуровневую систему местного самоуправления, которая, по мнению авторов документа, «должна соответствовать принципу единства системы публичной власти, сформулированному в измененной Конституции РФ».

В Госсовете Татарстана была создана рабочая группа по разработке поправок, которую возглавил заместитель руководителя парламента Марат Ахметов. В работе над поправками принимали участие представители Аппарата Президента РТ и Госсовета РТ, исполнительных органов власти республики и всех уровней местного самоуправления, а также ученые. Проект федерального закона был направлен всем главам муниципальных районов и городских округов.

Главы муниципальных образований выезжали в другие регионы, чтобы изучить опыт одноуровневой системы организации местного самоуправления. В частности, они побывали в Пермском крае, Ставрополье, Удмуртии, где такая форма организации местного самоуправления была уже создана в рамках действующего 131-го федерального закона о местном самоуправлении.

Среди принципиальных возражений татарстанских депутатов — положения федерального закона о муниципальных полномочиях и предметах ведения, механизмах реализации перераспределяемых полномочий и их финансирования (в частности, оказания медицинской помощи), формах избрания глав муниципальных образований, выравнивании бюджетной обеспеченности.