Татарстан хочет внести в разных форматах 29 поправок в закон РФ о местном самоуправлении

От Татарстана подготовлено 29 поправок к федеральному законопроекту о реформе местного самоуправления, которые планируется внести в Госдуму в разных форматах. Об этом сообщил журналистам Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«От Госсовета будет внесено 13 поправок, уточняющих некоторые позиции будущего местного самоуправления. Остальные поправки попросим представить депутатов Госдумы от Татарстана во время обсуждения в парламенте. По этому вопросу пригласим их в Госсовет или организуем встречу в Москве, чтобы наши поправки были тщательно, всесторонне обсуждены и в профильном комитете, и затем на заседании Госдумы», – сказал глава татарстанского парламента.

Мухаметшин напомнил, что Государственная Дума приняла законопроект о местном самоуправлении в первом чтении 25 января. До 23 февраля у субъектов РФ есть возможность подготовить поправки.

«Концептуально законопроект нами был поддержан, когда документ поступил в Госсовет, до рассмотрения в первом чтении. Но уже тогда мы высказали свою озабоченность. Это очень серьезный закон, но много непроработанных вопросов, которые требуют от субъектов РФ внесения предложений по уточнению. Эта работа была проделана рабочей группой, в которую включили специалистов, практиков», – отметил он.

Рабочую группу по разработке поправок к проекту федерального закона возглавил заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов. «Представители рабочей группы встретились с Президентом республики, чтобы согласовать поправки и узнать его видение по этому вопросу. Очень полезный разговор состоялся. Мы очень ответственно относимся к муниципальной власти, приближенной к населению. И хочется, чтобы эффективность муниципальной деятельности не ухудшалась», – подчеркнул Мухаметшин.

Он добавил, что позиция Татарстана по ряду вопросов совпадает с предложениями, которые внесло Правительство России в федеральный парламент по этому законопроекту. «Впереди предстоит еще немалая серьезная работа», – резюмировал руководитель парламента.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исходя из положений федерального законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в республике 911 муниципальных образований должны быть упразднены.