Госсовет РТ досрочно прекратит полномочия депутата, обвиняемого в хранении наркотиков

В повестку сорок восьмого заседания Госсовета Татарстана VI созыва внесен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Рустема Хасанова. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента.

Ранее Следственный комитет России по РТ возбудил уголовное дело в отношении Хасанова. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

По версии следствия, 17 сентября на Беломорской улице депутат был остановлен полицейскими, которые заметили, что он выбросил полиэтиленовый пакет на дорогу. Сотрудники правоохранительные органов изъяли предмет и отправили на экспертизу. Внутри находилось 1,88 грамма наркотического средства.

В настоящее время ведется расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ситуацию, связанную с депутатом Государственного Совета, осудил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что в истории парламентаризма республики «никогда не было столь вопиющих фактов».

«Поступок депутата, невзирая на его статус, должен быть тщательно расследован, а его действиям дана правовая оценка», — отметил руководитель республики.

Сорок восьмое заседание Госсовета Татарстана VI созыва состоится 19 октября. В этот день будет рассмотрена большая часть повестки дня. Второго ноября заседание продолжится с рассмотрением оставшихся вопросов, о чем сообщал «Татар-информ».