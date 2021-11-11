Госсекретарь США обвинил Россию в организации провокаций в Донбассе

Соединенные Штаты обеспокоены скоплением российских войск на границе с Украиной и рассматривают их передвижения в приграничной зоне как провокационные действия. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает РБК.

«Нас беспокоит, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы, вторглась на суверенную территорию Украины и при этом ложно утверждала, что ее спровоцировали», — подчеркнул госсекретарь.

По словам Блинкена, все провоцирующие действия на востоке Украины связаны с Россией. При этом он пояснил, что американской стороне непонятны российские намерения. «У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует», — добавил он.

Власти РФ последовательно отрицают участие российских военных в конфликте в Донбассе, начавшемся в 2014 году. При это они допускали, что на территории Украины могли действовать добровольцы из числа российских граждан. В ответ на обвинения в сосредоточении войск Кремль ранее заявлял, что действия России ни для кого не несут угрозы.

В октябре Президент РФ Владимир Путин обсуждал урегулирование конфликта в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Президентом Финляндии Саули Ниинистё.