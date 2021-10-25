Путин и Джонсон обсудили Афганистан и климатическую проблематику

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном. Это первый контакт сторон почти за полтора года — прошлый их разговор прошел в мае 2020-го.

Как сообщает пресс-служба Кремля, основными темами переговоров стали Афганистан, климатическая проблематика и двусторонние отношения.

«Подробно обсуждена климатическая проблематика в свете ведущейся британской стороной подготовки к предстоящему в Глазго 1–2 ноября саммиту мировых лидеров, которым откроется 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата», — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что страна будет следовать международным обязательствам и намерена постепенно сокращать «углеродный след» национальной экономики. Джонсон приветствовал шаги, предпринимаемые Россией для достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года. В свою очередь, Путин заметил, что российская делегация, которая будет представлять страну в Глазго, поспособствует успешному проведению данного международного форума.

Кроме того, Президент России и Премьер-министр Великобритании отметили необходимость налаживания взаимодействия стран по ряду направлений.

Затем стороны обсудили ряд вопросов международной повестки, в том числе Афганистан.

«При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций „расширенной тройки“ и встречи в рамках московского формата. Лидеры высказались в пользу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который является важным фактором обеспечения безопасности и поддержания режима ядерного нераспространения», — отметили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Президент подробно рассказал о подходе РФ к решению конфликта в Донбассе при безусловном выполнении Минских соглашений.

В завершение Путин и Джонсон условились о поддержании контактов по поднятым вопросам.