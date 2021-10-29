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Экология
29 октября 2021  17:18
Сельвина Илькаева

Президент Финляндии заявил, что рад обсудить с Владимиром Путиным климатическую повестку

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что рад возможности обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным климатическую повестку. Переговоры двух президентов прошли сегодня в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Хорошо, что есть возможность обсудить разные вопросы. У нас на повестке дня в мире самые разные вопросы, в том числе вопросы изменения климата, — сказал Ниинистё. — Нам, представителям маленьких стран, очень полезно услышать, что думают представители более крупных стран».

Президент Финляндии выразил сожаление по поводу того, что из-за коронавирусной пандемии было приостановлено сотрудничество между двумя странами. 

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