Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонний телефонный разговор по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кабмина Германии Штеффена Зайберта.

Собеседник агентства отметил, что стороны договорились о проведении «в ближайшее время» встречи глав министерств иностранных дел стран «нормандской четверки» — РФ, ФРГ, Франции и Украины.

«Участники переговоров договорились попросить министров иностранных дел для этого встретиться в ближайшее время», — рассказал Зайберт.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, Путин, Меркель и Макрон обсудили «вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта». Все три лидера подчеркнули важность реализации минских соглашений как основы урегулирования конфликта, не имеющей других альтернатив.