Гособвинитель: «Кража сейфа из СК – дерзкое преступление, поэтому процесс закрыли от СМИ»

Вахитовский суд Казани выслушал обвиняемых по делу о краже сейфа из Следственного комитета. Дело троих исполнителей выделено в отдельное производство, процесс по делу организатора идет отдельно, завтра суд перейдет к прениям – гособвинение затребует для него наказание. Почему допрос исполнителей кражи закрыли от СМИ – выяснил «Татар-информ».

Допрос исполнителей кражи закрыли от СМИ

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани допросил подсудимых по делу о краже сейфа с документами и 15 миллионами рублей из Следственного комитета Татарстана. На скамье подсудимых трое мужчин: 22-летний Никита Карабаев, 23-летний Руслан Нургалиев и 20-летний Даниил Елинсон. По версии следствия, именно они являются исполнителями преступления. Все трое обвиняются в хищении в особо крупном размере, организованном группой. Помимо этого, Нургалиева обвиняют в неправомерном завладении автомобильным номером.

Дело было вечером…

Дело в отношении предполагаемого организатора – следователя-криминалиста СУ СКР по РТ, подполковника юстиции 36-летнего Марата Шакирова – выделено в отдельное производство. Его задержали 5 октября 2021 года на трассе М7. Сотрудники ГИБДД остановили его, когда тот пытался покинуть пределы Татарстана. Пятый фигурант дела – 30-летний Дживан Мхитарян ударился в бега, прихватив похищенные деньги, и сейчас находится в розыске.

Ограбление произошло в начале октября 2021 года. Для исполнения преступного плана Шакиров попросил помощи у своего знакомого Мхитаряна. Тот нашел еще троих сообщников, пообещав каждому за дело по 75 тысяч рублей.

На скамье подсудимых трое мужчин: 22-летний Никита Карабаев, 23-летний Руслан Нургалиев и 20-летний Даниил Елинсон Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В воскресенье вечером, 3 октября 2021 года, грабители в масках влезли в здание Следственного комитета Татарстана. Баллончиками с краской они забрызгали камеры наблюдения, пробрались в кабинет и вынесли из него сейф, в котором хранились вещественные доказательства по уголовному делу – около 15 млн рублей. Подсудимые признали вину частично. Ранее они заявляли, мол, не знали о том, что залезли в здание Следственного комитета и о том, что в сейфе хранились деньги.

Внутренняя проверка в Следкоме тогда показала, что сигнализация в здании вечером была отключена. По словам представителя Следкома РТ, как правило, ее включает сотрудник, который последним уходит из здания, а снимает с сигнализации, соответственно, тот, кто приходит первым.

В тот день у следователя, который последним покидал рабочее место, возникли трудности с включением сигнализации. Но он не стал никому об этом сообщать. Он запер здание на ключ и уехал домой. Впоследствии он понес дисциплинарную ответственность.

«Преступление совершено дерзким способом»

Сегодняшнее заседание для журналистов закончилось, не успев начаться. Секретарь суда объявила, что по решению судьи заседание пройдет в закрытом режиме. Почему было принято такое решение, СМИ рассказал помощник прокурора Вахитовского района Казани Руслан Байбиков.

«Оно рассматривается в закрытом режиме в силу того, что данное преступление совершено дерзким способом в отношении органов правоохранительной системы. Тем самым оно подрывает доверие и авторитет органов государственной власти. Помимо этого, на данном судебном заседании рассматриваются доказательства, которые имеют важное значение при осуществлении и организации деятельности правоохранительных органов. Поэтому данный процесс закрыт», – сказал он.

Руслан Байбиков: «На данном судебном заседании рассматриваются доказательства, которые имеют важное значение при осуществлении и организации деятельности правоохранительных органов» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Также он поделился тем, что сегодня будет за закрытой дверью.

«Мы будем рассматривать уголовное дело в отношении Елинсона, Карабаева и Нургалиева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части четвертой статьи 158 УК РФ. Они связаны с преступлением, совершенным в ночь с 3 на 4 октября 2021 года, по похищению сейфа из здания Следственного комитета. На судебном заседании состоится допрос третьего соучастника данного преступления – Руслана Нургалиева. Он предоставлял транспортное средство при краже сейфа», – рассказал Руслан Байбиков.

На следующем заседании, по словам Руслана Байбикова, начнутся прения, в процессе которых сторона обвинения даст оценку собранным доказательствам и предложит суду соответствующее наказание для троицы.