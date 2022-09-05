Госкомитет РТ по биоресурсам прокомментировал «экспертизу» территории парка «Кырлай»

Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам прокомментировал независимое биологическое исследование территории бывшего парка «Кырлай», где планируется строительство Соборной мечети.

В исследовании, заказанном жителями соседних жилых комплексов, говорилось, что стройка может нанести вред «находящимся рядом ценным биологическим участкам», а также «обернуться опасностью для гидротехнических сооружений».

«Учитывая, что территория бывшего парка „Кырлай“ была застроена, а также активно посещалась и использовалась гражданами, наличие каких-либо ценных видов животных и растений здесь исключено», — говорится в комментарии пресс-службы Госкомитета РТ по биоресурсам.

Напомним, опубликованное на днях независимое исследование территории бывшего парка «Кырлай» содержало однозначный вердикт: строить на этом месте cоборную мечеть опасно. Справедливо ли это заключение и действительно ли за его заказом стоят обеспокоенные местные жители – выяснял «Татар-информ».