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Ру Тат
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Общество
5 сентября 2022  18:27
Лина Саримова

Госкомитет РТ по биоресурсам прокомментировал «экспертизу» территории парка «Кырлай»

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Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам прокомментировал независимое биологическое исследование территории бывшего парка «Кырлай», где планируется строительство Соборной мечети.

В исследовании, заказанном жителями соседних жилых комплексов, говорилось, что стройка может нанести вред «находящимся рядом ценным биологическим участкам», а также «обернуться опасностью для гидротехнических сооружений».

«Учитывая, что территория бывшего парка „Кырлай“ была застроена, а также активно посещалась и использовалась гражданами, наличие каких-либо ценных видов животных и растений здесь исключено», — говорится в комментарии пресс-службы Госкомитета РТ по биоресурсам.

Напомним, опубликованное на днях независимое исследование территории бывшего парка «Кырлай» содержало однозначный вердикт: строить на этом месте cоборную мечеть опасно. Справедливо ли это заключение и действительно ли за его заказом стоят обеспокоенные местные жители – выяснял «Татар-информ».

Соборную мечеть возведут на территории бывшего парка аттракционов «Кырлай», она сможет принимать порядка 10 тыс. посетителей. Первый камень в основание будущего культового сооружения был заложен 20 мая. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. В конкурсе эскизных проектов Соборной мечети победили конкурсанты из Казани и Москвы.
#соборная мечеть
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