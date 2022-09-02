«Это кампания людей, не желающих, чтобы в Казани появилась еще одна мечеть»

Опубликованное на днях независимое исследование территории бывшего парка «Кырлай» выносит однозначный вердикт: строить на этом месте cоборную мечеть опасно. Справедливо ли это заключение и действительно ли за его заказом стоят обеспокоенные местные жители – выяснял «Татар-информ».

Согласно результатам независимого исследования, проведенного московской компанией, строительство соборной мечети на территории парка «Кырлай» потенциально опасно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«При чем здесь московская компания, если у нас в Татарстане есть своя экспертиза?»

Результаты независимого исследования, гласившие, что строительство соборной мечети на территории бывшего «Кырлая» потенциально опасно, на прошлой неделе растиражировало одно из казанских СМИ. Затем волну подхватили некоторые городские паблики.

Инициаторами проведения исследования названы жители Казани, проживающие в ближайших к «Кырлаю» элитных жилых комплексах. Отметим, что в этой зоне расположены ЖК «КазанСу» от застройщика ООО «Бриз» Андрея Белякова, а также ЖК «Пять звезд» и ЖК Atlantis Deluxe, построенные ООО «СМУ-88» Ильи Вольфсона. Обе компании считаются дружественными казанским городским властям.

По всей видимости, при строительстве этих жилых комплексов лес за «Кырлаем» не вырубался, а сами многоэтажки давление на грунт не оказывают.

Инициаторами проведения исследования названы жители Казани, проживающие в ближайших к «Кырлаю» элитных жилых комплексах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Судя по публикациям в СМИ, инициативную группу возглавляет местная жительница Светлана Акбашева. Она же курировала сбор 150 тысяч рублей на экологическое исследование через краудфандинговую платформу. «Татар-информ» попытался связаться с ней в социальной сети «ВКонтакте», однако на момент публикации материала ответ от Светланы Абашевой не поступил.

Как удалось выяснить «Татар-информу», заказчиком исследования выступает не частное лицо, а московская компания – Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Геофизические системы контроля». Номера телефонов предприятия, опубликованные в открытых источниках, оказались недоступны.

«При чем здесь московская компания, если у нас в Татарстане есть своя экспертиза, мне не ясно, – недоумевает известный казанский архитектор, победитель конкурса эскизных проектов соборной мечети Айвар Саттаров. – Если резюмировать, это очередная кампания людей, которые не желают, чтобы в нашем городе появилась еще одна мечеть. Таково мое личное мнение».

Айвар Саттаров: «Мы живем в XXI веке. По сути дела, научный прогресс таков, что можно строить практически на любых грунтах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мечеть будет давить на водоотвод из метро, дамбы»

Стоит отметить, что реакция горожан на публикацию исследования оказалась довольно осторожной: многие с недоверием отнеслись к документу без имен экспертов, ссылок на нормативные акты и вообще каких-либо деталей. «Татар-информ» связался с авторами исследования – Всероссийским обществом охраны природы в Татарстане. Подробностями с нашим изданием поделилась его председатель Татьяна Лядова.

«Беспокойство вызывает то, что для строительства объекта понадобится очень высокий подъем – насыпная часть будет грандиозная и может составить 7-8 метров. По нашей оценке, она будет давить на все коммуникации, которые там существуют: метро, водоотвод из него, дамбы, коммуникации инженерных сооружений и так далее. И в целом эту зеленую территорию просто нельзя уничтожать, потому что в городе с той стороны и без того очень мало «зеленки», – констатирует эксперт.

«Насыпная часть будет грандиозная и может составить 7-8 метров. Она будет давить на все коммуникации, которые там существуют: метро, водоотвод из него, дамбы» Фото: © Рамиль Гали / «Татари-информ»

Свою лепту в исследование внес казанский биолог Антон Бортяков. В разговоре с «Татар-информом» он также высказал опасения касательно того, что усилия строителей могут обернуться опасностью для гидротехнических сооружений.

«Отмечу также, что рядом находятся ценные биологические участки. В их выявлении и состояла наша работа. Любой клочок растительности в центре города – это и тень, и климат, и гидрозащита. Каждое дерево качает влагу и выполняет свою функцию по осушению почвы. Берлинский тополь, который был посажен здесь в конце 60-70-х годов, является растением-мелиоратором, его вывели специально. Любое нарушение этой экосистемы будет пагубно», – заключил биолог.

Высказываются опасения, что усилия строителей могут обернуться опасностью для гидротехнических сооружений Фото предоставлено Айваром Саттаровым

«Для каких-то конкретных выводов нужен проект здания»

Несмотря на все высказанные опасения, собеседники нашего издания подчеркивают: по факту это «чисто визуальное заключение».

«Необходимо понимать, что это исследование, а не экспертиза. Угроза, по нашей оценке, существует, но для каких-то конкретных выводов нужна экспертиза проекта. То есть нужен сам проект, а мы не знаем, когда он будет готов», – комментирует Татьяна Лядова.

С ней соглашается Антон Бортяков: по его словам, «невозможно просчитать степень пагубности из-за того, что нет технических характеристик здания».



«С точки зрения самого типа документа, о котором вы говорите, это не экспертиза. Экспертиза делается на утвержденный проект с техническими данными. Здесь мы столкнулись с такой ситуацией, когда два эскизных проекта, которые победили в конкурсе, по факту проектами не являются. Не ясны их технические параметры и экспликация в территорию», – резюмирует эксперт.

Татьяна Лядова: «Угроза, по нашей оценке, существует, но для каких-то конкретных выводов нужна экспертиза проекта» Фото: gossov.tatarstan.ru

«В Эмиратах строят на песке, воде, на чем угодно»

«Если это чисто визуальное заключение, тогда и отношение к нему должно быть соответствующим, – комментирует архитектор, профессор КГАСУ Александр Дембич. – Вообще перед тем как принимать решение [о строительстве], нужен нормальный геологический отчет. Надо, чтобы геологи вышли на место, пробурили несколько скважин глубиной под 20-25 метров минимум и посмотрели состояние грунтов на этом месте. Объект крупный, тяжелый, давление на грунт будет высоким, поэтому вполне возможны просадки – все это надо предусмотреть».

О необходимости проведения геологической экспертизы «Татар-информу» также заявил архитектор Айвар Саттаров.

«Геология даст заключение о характере и состоянии грунтов. На основании этих изысканий делается проектная документация: рассчитываются нагрузки, решается, каким будет фундамент, нужно ли там делать защитную дренажную систему и так далее, – поясняет эксперт. – Насколько мне известно, сейчас занимаются системой дренажа, потому что там находится ливневка. Ее надо ввести в дренажную систему, чтобы она проходила транзитом мимо всего участка. Следующий этап – будут заказывать геологию, насколько я знаю. Без нее ничего нельзя построить».

По словам Александра Дембича, строительные технологии сейчас вполне позволяют нивелировать все перечисленные риски, «но надо абсолютно все предусмотреть».

Александр Дембич: «Если это чисто визуальное заключение, тогда и отношение к нему должно быть соответствующим» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы живем в XXI веке. По сути дела, научный прогресс таков, что можно строить практически на любых грунтах. В Эмиратах строят на песке, воде, на чем угодно. Сейчас такой проблемы, что на этом месте строить нельзя, нет, – констатирует Айвар Саттаров. – Помимо этого, в Казани есть очень сильная исследовательская база – кафедра основания фундаментов КГАСУ, основанная покойным ректором Кулеевым. У нас есть специалисты, которые могут решить любую проблему, связанную с фундаментами».

В свою очередь, пресс-служба фонда «Игелек», курирующего строительство соборной мечети, заявляет, что при подготовке проектной документации и строительстве объекта все перечисленное будет учтено.

«Есть понимание, что существуют некоторые сложности и вопросы, которые будут в должной мере изучены и проработаны. Все мнения будут услышаны. В основе проектных работ будут все необходимые экспертизы и изыскания. Генпроектировщик на данный момент этим занимается», – комментирует фонд.

«Татар-информ» также обратился в Минэкологии РТ с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие рисков для экологии, перечисленных независимыми экспертами. В ответ пресс-служба профильного министерства предпочла перенаправить запрос в Минтранс РТ и Госкомитет по биоресурсам. Издание готово опубликовать ответы ведомств после получения.

«Центральная мечеть не в центре города – это оксюморон» Фото: © «Татар-информ»

Строить нельзя перенести

Это далеко не первая попытка инициировать перенос будущей соборной мечети в Казани на другую локацию. В июне казанские архитекторы написали коллективное письмо против постройки мечети на месте парка «Кырлай», предложив три альтернативных локации:

• Мыс на Волге в Адмиралтейской слободе (отсутствует транспортная инфраструктура)

• Территория заброшенного парка Молодоженов возле автовокзала в Приволжском районе Казани

• Троицкий лес близ Третьей транспортной дамбы в Ново-Савиновском районе у заброшенной радиовышки

В качестве обоснования своей позиции эксперты указали на возможное появление транспортных проблем, некие «социальные противоречия», а также угрозу давления новой доминанты на Казанский Кремль.

На это письмо отреагировали представители местной мусульманской общины. Так, по мнению спикеров, приглашенных на тематический круглый стол проекта «Миллиард.Татар», предложенные архитекторами альтернативные локации так же, как и площадка бывшего «Кырлая», могут вызвать массу вопросов.

«Адмиралтейская слобода: я как адвокат знаю, что там находится СИЗО – мужской и женский. Заброшенный парк Молодоженов: там вплотную проходит железная дорога. В целом возражения найдутся всегда», – считает Руслан Нагиев.

Социолог Данис Гараев отмечает: «Центральная мечеть не в центре города – это оксюморон. Речпорт – это не центр. Может быть, на реке это смотрелось бы красиво, но расположение точно неудачное».

Гараева поддержал блогер Расул Тавдиряков: «Мусульмане всегда строят мечети в центре города. Я бывал в очень бедных странах: Нигер, Мавритания, – и даже там все центральные мечети находятся в самом центре».