Госдума в первом чтении приняла законопроект об «Играх будущего»

Трофей «Игр будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об инновационных видах спорта и о проведении международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который состоится в Казани в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В Комитете ГД по физической культуре и спорту отметили, что новелла должна в первую очередь закрепить права и обязанности организатора турнира.

Организатор, в частности, отвечает за выбор региона, где пройдут состязания, взаимодействие с иностранными государствами, утверждает формат и календарь соревнований, призовой фонд, наименования и символику, производителей спортивной экипировки, оборудования и инвентаря. Организатору также принадлежат все права.

Кроме того, в документе прописаны меры по борьбе со спекулянтами. Продажа билетов невозможна без договора с организатором турнира. Покупателям запрещается перепродавать билеты или выставлять их на продажу в публичном доступе.

Помимо этого, законопроект вводит понятие «инновационные виды спорта». В нем сказано, что это виды, сочетающие цифровые технологии и физическую активность, их основой является использование электроники и вычислительной техники.

«Уникальность „Игр будущего“ обусловлена комплексом принципиально новых спортивных дисциплин, сочетающих симбиоз физической активности и использования информационных технологий, науки, робототехники и искусственного интеллекта, которые наша страна предлагает развивать впервые в мире», — приводит слова заместителя председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амира Хамитова «Парламентская газета».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего» в Казани. Первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в столице РТ с 23 февраля по 3 марта следующего, 2024 года. Подготовку к состязаниям в начале ноября обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Завтра, 1 декабря, трофей игр отправится на Международную космическую станцию.