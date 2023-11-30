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Олимпийская чемпионка Сотникова представила Трофей «Игр Будущего» перед Байконуром
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова представила Трофей «Игр Будущего» перед Байконуром.
«Мне нравятся новые форматы, я поддерживаю любое развитие спорта, поэтому мне будет интересно посмотреть «Игры Будущего». В их основе лежит хорошая идея – совместить компьютерный и обычный спорт в общие дисциплины. Это поможет создать более универсальных спортсменов», – заявила Сотникова.
Помимо экс-фигуристки, на встрече перед Байконуром также принял участие олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.
Стоит отметить, что 1-го декабря пройдет запуск грузового корабля «Прогресс МС-25» с Трофеем на МКС. Из космоса трофей «Игр Будущего» вернётся в 2024 году.
В России трофей уже успел посетить 8 городов: Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Самару, Уфу, Оренбург и Саратов.
Напомним, первые в истории «Игры Будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.
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