Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

На сегодняшнем заседании Госдума РФ в первом чтении и в целом приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6%. Об этом сообщается на сайте Думы.

Ранее предполагалось, что пенсии военных будут повышены с 1 октября 2022 года на 4%. Такое значение было вдвое ниже фактической инфляции.

Ранее Президент РФ подписал закон об индексации пенсий по старости с 1 января 2022 года. Глава государства также предложил повысить на такой же процент пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, пожарных.

Правительство подготовило соответствующий законопроект о повышении пенсий военным пенсионерам.