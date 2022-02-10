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Ру Тат
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Общество
10 февраля 2022  13:16

Пенсии военных будут проиндексированы на 8,6% с 1 января

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В России подготовлен законопроект об индексации на 8,6% пенсий военных и приравненных к ним лиц. Индексация будут проведена с 1 января текущего года. Об этом сегодня на заседании Правительства страны сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Прошу наших коллег — депутатов — рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме», — цитирует Мишустина Telegram-канал Правительства РФ.

Как сообщало ИА «Татар-информ», с предложением о повышении пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, пожарных, выступил Президент России Владимир Путин. 

Ранее глава государства подписал закон об индексации пенсий по старости в 2022 году на 8,6%.

#пенсии #индексация пенсий #Владимир Путин #Михаил Мишустин
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