Пенсии военных будут проиндексированы на 8,6% с 1 января

В России подготовлен законопроект об индексации на 8,6% пенсий военных и приравненных к ним лиц. Индексация будут проведена с 1 января текущего года. Об этом сегодня на заседании Правительства страны сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Прошу наших коллег — депутатов — рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме», — цитирует Мишустина Telegram-канал Правительства РФ.

Как сообщало ИА «Татар-информ», с предложением о повышении пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, пожарных, выступил Президент России Владимир Путин.

Ранее глава государства подписал закон об индексации пенсий по старости в 2022 году на 8,6%.