Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании движения «Большая перемена»

Депутаты Государственной Думы ФС РФ приняли в первом чтении законопроект о создании в России общероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Российское движение детей и молодежи „Большая перемена“ <…>, целью деятельности которого станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи; создание возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы идеи рассчитывают, что в рамках работы движения специально отобранные специалисты подготовят детей к жизни в обществе и помогут сформировать у них мировоззрение, основанное на «традиционных российских духовных и нравственных ценностях».

Участниками движения смогут стать все школьники в возрасте от 6 лет. Совершеннолетние граждане будут присоединяться к организации в качестве наставников. При этом доступ к этому статусу будет закрыт для лиц, объявленных иностранными агентами, и связанных с ними людей (характер этой связи не конкретизируется).

«Большая перемена» будет включать региональные, местные и первичные отделения. Управлять движением будут съезд и наблюдательный совет, который предложено возглавить Президенту РФ Владимиру Путину, а также координационный совет, правление и его председатель.

Ранее в качестве вероятного главы новой организации СМИ называли заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Дамира Фаттахова. Создание движения обсуждалось в конце мая на встрече Президента РТ Рустама Минниханова с ним и министром просвещения России Сергеем Кравцовым.