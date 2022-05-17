СМИ: Дамир Фаттахов может возглавить новое общероссийское движение детей и молодежи

Бывший министр по делам молодежи Татарстана, заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главы общероссийского движения детей и молодежи, которое планируют создать власти страны.

Как сообщает РБК со ссылкой на информированные источники, организацию нового движения обсуждают в Московском Кремле, Росмолодежи и Минпросвещения РФ. Официально о возможном создании новой структуры могут объявить 19 мая, когда в Государственную Думу предполагается внести соответствующий законопроект.

По информации собеседников издания, при рассмотрении вопроса власти изучали опыт советской пионерии, но новое движение не будет полным ее аналогом. В частности, членство в новой структуре не станет обязательным для учащихся.

Ранее, 20 апреля, идею создания движения, объединяющего российских детей, на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал Президент РФ Владимир Путин.

На День защиты детей, который отмечается 1 июня, запланирован съезд детских движений России. Участники съезда могут обсудить будущее движение и его название, которое пока не выбрано.

Новая структура может основываться на базе уже существующих: Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и региональных организаций. В число соучредителей может войти и движение «Юнармия», созданное по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 2016 году.

При этом предполагается, что новая детско-молодежная структура охватит как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений. Отвечать за организацию работы движения в школах будет Минпросвещения, а за работу в ссузах — Росмолодежь.