Минниханов обсудил создание движения «Большая перемена» с Кравцовым и Фаттаховым

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Дамиром Фаттаховым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Стороны обсудили актуальные проблемы системы образования, включая подготовку к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

«Кроме того, была затронута тема создания общероссийской организации детей и молодежи», — отмечают в пресс-службе.

Ранее в Государственную Думу был внесен законопроект о создании движения детей и молодежи «Большая перемена». В качестве вероятного главы новой организации СМИ называли именно Дамира Фаттахова.