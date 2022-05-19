В Госдуму внесен законопроект о создании движения детей и молодежи «Большая перемена»

В Госдуму внесен межфракционный законопроект о создании общественного движения для детей и молодежи «Большая перемена».

«Российское движение детей и молодежи „Большая перемена“ (далее — движение), целью деятельности которого станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи; создание возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи», — сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта считают, что одной из базовых сред, способствующих формированию всесторонне и гармонично развитой личности, являются детские и молодежные общественные объединения. Они позволяют каждому найти себе подходящее занятие и «выстроить индивидуальную траекторию личностного роста». Предполагается, что новое движение станет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией.

Специально отобранные специалисты подготовят детей к жизни в обществе и помогут сформировать у юных россиян мировоззрение, основанное на «традиционных российских духовных и нравственных ценностях».

Присоединиться к движению могут все школьники в возрасте от 6 лет. Все совершеннолетние граждане смогут войти в состав организации в качестве наставников. Доступ будет закрыт лишь для иноагентов и связанных с ними лиц.

«Деятельность движения основывается на принципах добровольности участия в движении, равенстве прав участников движения и учете их индивидуальных особенностей, открытости, непрерывности и систематичности деятельности движения, а также ее преемственности по отношению к участникам движения разных возрастов», — подчеркивают инициаторы проекта.

«Большая перемена» будет иметь региональные, местные и первичные отделения, а ее органами станут съезд, наблюдательный совет, который предложено возглавить Президенту России Владимиру Путину, а также координационный совет, правление и его председатель.