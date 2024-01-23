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Госдума приняла обращение к ООН в связи с атаками ВСУ против мирных жителей России
На сегодняшнем пленарном заседании Госдума приняла обращение к ООН, а также к международным организациям и парламентам других стран в связи с атаками ВСУ против мирных граждан на территории РФ. Об этом сказано в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.
«Ответственность за произошедшее лежит на кровавом нацистском киевском режиме, лично Зеленском, который приказы отдает обстреливать мирные города. 27 человек погибло. С помощью каких орудий? Натовских», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что российские парламентарии обращаются к коллегам из Франции, Германии, Великобритании и других стран, «чтобы они задумались». В обращении ООН, международные парламентские организации и парламенты других государств призывают осудить действия киевского режима и дать правовую оценку продолжающимся нарушениям ими норм международного гуманитарного права.
Утром 21 января ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Под огнем в том числе оказалась территория рынка. Жертвами трагедии стали 27 человек. 22 января объявлено в ДНР днем траура. В ответ на новость генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом и должны быть прекращены. В Кремле атаку ВСУ назвали чудовищным актом терроризма со стороны Киева.
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