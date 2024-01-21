В ДНР понедельник объявлен днем траура по жертвам теракта в Донецке

Понедельник, 22 января, объявлен в ДНР днем траура по жертвам обстрела в Донецке. В результате теракта, совершенного ВСУ, погибли 25 человек.

«Завтра, 22 января, в Донецкой народной республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — заявил в своем телеграм-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Ранее МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства решительно осудить атаку на мирных жителей города. Поддежка Запада, подчеркнули в ведомстве, толкает Киева на все более тяжкие преступления и вновь подтверждает необходимость проведения специальной военной операции.