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В ДНР понедельник объявлен днем траура по жертвам теракта в Донецке
Понедельник, 22 января, объявлен в ДНР днем траура по жертвам обстрела в Донецке. В результате теракта, совершенного ВСУ, погибли 25 человек.
«Завтра, 22 января, в Донецкой народной республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — заявил в своем телеграм-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Ранее МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства решительно осудить атаку на мирных жителей города. Поддежка Запада, подчеркнули в ведомстве, толкает Киева на все более тяжкие преступления и вновь подтверждает необходимость проведения специальной военной операции.
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