Это должно немедленно прекратиться: генсек ООН решительно осудил удар ВСУ по Донецку

Нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ на новость об атаке ВСУ на Донецк.

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — цитирует заявление Гутерриша РИА Новости.

Напомним, что ВСУ утром 21 января обстреляли Кировский район города. Под огнем в том числе оказалась территория рынка. Жертвами трагедии стали 27 человек. 22 января объявлено в ДНР днем траура.