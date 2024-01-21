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Это должно немедленно прекратиться: генсек ООН решительно осудил удар ВСУ по Донецку
Нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ на новость об атаке ВСУ на Донецк.
«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — цитирует заявление Гутерриша РИА Новости.
Напомним, что ВСУ утром 21 января обстреляли Кировский район города. Под огнем в том числе оказалась территория рынка. Жертвами трагедии стали 27 человек. 22 января объявлено в ДНР днем траура.
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