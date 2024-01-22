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Кремль об ударе ВСУ по рынку в Донецке: Киев продолжает демонстрировать звериное лицо
Удар ВСУ по торговым рядам в Донецке является чудовищным актом терроризма со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, наносят удары по людям, по гражданскому населению», — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, Минобороны РФ, средства ПВО и другие соответствующие ведомства сейчас принимают меры для защиты от подобного рода террористических атак.
Президент Владимир Путин получил доклады о происшествии и дал необходимые поручения, добавил Песков.
«Естественно, были соответствующие доклады, президентом были даны необходимые поручения. Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики», — сказал представитель Кремля.
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