Кремль об ударе ВСУ по рынку в Донецке: Киев продолжает демонстрировать звериное лицо

Удар ВСУ по торговым рядам в Донецке является чудовищным актом терроризма со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, наносят удары по людям, по гражданскому населению», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Минобороны РФ, средства ПВО и другие соответствующие ведомства сейчас принимают меры для защиты от подобного рода террористических атак.

Президент Владимир Путин получил доклады о происшествии и дал необходимые поручения, добавил Песков.

«Естественно, были соответствующие доклады, президентом были даны необходимые поручения. Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики», — сказал представитель Кремля.