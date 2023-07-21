Госдума поддержала налог на сверхприбыль крупного бизнеса

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Государственная Дума приняла в третьем чтении инициированный Правительством РФ законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

Новелла предполагает, что налог будет взиматься с организаций, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. При его расчете будет учитываться прирост средней величины прибыли в 2021 и 2022 годах над средней величиной прибыли за 2018 и 2019 годы соответственно. Налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

Налог на сверхприбыль должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. В случае фактического перечисления с 1 октября по 30 ноября 2023 года определенного количества денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога окажется приравнен к сумме, исчисленной по ставке 5%. Решение будет реализовано через налоговый вычет.

Платить налог на сверхприбыль не будут предприятия малого и среднего бизнеса, плательщики единого сельхозналога (ЕСХН), российские компании, созданные после 1 января 2021 года (за исключением возникших в результате реорганизации), и иностранные компании, начавшие работать в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Не станут платить этот налог и компании нефтегазового сектора, а также предприятия по добыче угля. Для таких фирм в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо. Освобождены от налога будут и работающие через эскроу-счета застройщики (при условии невыплаты дивидендов в 2021 и 2022 годах), а также финансовые организации, в отношении которых на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Банка России и АСВ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году с крупного бизнеса планируется собрать единоразовый взнос в бюджет в формате windfall tax (налога на непредвиденную прибыль). Власти планируют получить примерно 300 млрд рублей. Министерство юстиции при этом сочло, что законопроект Министерства финансов противоречит Конституции России, но всё же поддержало его. По оценке депутата Госдумы от РТ Айрата Фаррахова, немногим более 50 компаний Татарстана должны будут заплатить налог на сверхприбыль.