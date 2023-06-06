«Ведомости»: Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции

Минюст заявил, что законопроект Минфина «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» противоречит российской Конституции. При этом ведомство, как и остальные профильные министерства, поддержало проект, пишут «Ведомости» со ссылкой на пакет документов, подписанный по итогам заседания правовой комиссии по законодательной деятельности.

Законопроект Минфина предполагает налоговой базой прибыль прошлых лет. Это дает обратную силу нормам, которые регулируют подобные правоотношения. В результате предложение противоречит конституции – статье, в которой говорится, что законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют, пояснил Минюст.

Планируется, что от налога освободят пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) – это решение принято по просьбе Минсельхоза, пишут «Ведомости». Помимо этого, освобождены от налога нефте- и газодобывающие, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производителей сжиженного природного газа и участники реестра малых и средних предприятий.

В то же время правовая комиссия отказала в освобождении от налога других секторов, в числе которых – IT-сектор, медицинские и образовательные компании, оборонные предприятия.

Хотя Минюст одобрил проект документа, у ведомства остались к нему вопросы, пишет издание. В частности, отмечается, что для освобождения добывающих отраслей от налога не были представлены «внятные причины».

Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства, сообщил изданию представитель Минфина.

Напомним, в этом году с крупного бизнеса планируется собрать единоразовый взнос в бюджет в формате windfall tax (налога на непредвиденную прибыль). В конечном итоге власти планируют собрать порядка 300 млрд рублей.