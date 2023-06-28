Госдума приняла в I чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса

Государственная Дума приняла в первом чтении инициированный Правительством РФ законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В случае принятия новеллы этот налог будет взиматься с организаций, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. При расчете налога будет учитываться прирост средней величины прибыли за 2021 и 2022 годы над средней величиной прибыли за 2018 и 2019 годы соответственно, причем налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

Вместе с тем в случае фактического перечисления в 2023 году определенного количества денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога могут приравнять к сумме, исчисленной по ставке 5%, а перечисленные деньги зачтут в счет уплаты налога на сверхприбыль.

Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер, отмечает ТАСС.

Платить налог на сверхприбыль не будут предприятия малого и среднего бизнеса, плательщики единого сельхозналога (ЕСХН), российские компании, созданные после 1 января 2021 года (за исключением возникших в результате реорганизации), и иностранные компании, начавшие работать в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Не станут платить этот налог и компании нефтегазового сектора, а также предприятия по добыче угля. Для таких фирм в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году с крупного бизнеса планируется собрать единоразовый взнос в бюджет в формате windfall tax (налога на непредвиденную прибыль). В конечном итоге власти планируют собрать примерно 300 млрд рублей. Министерство юстиции при этом сочло, что законопроект Министерства финансов противоречит Конституции России, но всё же поддержало его.