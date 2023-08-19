Госдума планирует ускорить возрождение речных перевозок по Волге и другим рекам

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В понедельник в Нижегородской области пройдет выездное заседание Государственной Думы. Депутаты обсудят проблемы и перспективы развития речного транспорта в России, а также начнут проработку законодательных решений для ускорения этой работы. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

«Начать планируем с регионов, находящихся на реке Волге. Их — 16. А если говорить о Волжском бассейне — 38», — написал он в своем телеграм-канале.

Депутат напомнил, что Россия входит в топ-3 стран по длине водных путей, на регионы с внутренними водными путями приходится 90% ВВП страны. В каждом городе-миллионнике есть хотя бы одна крупная водная артерия.

Это важное преимущество государства, которое необходимо использовать. Однако на пути к этому возникает ряд проблем: отсутствие выстроенной сети перевозок, устаревшие суда, нехватка специалистов, зависимость от зарубежных комплектующих, износ портов и причалов.

«Важно выработать законодательные решения, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта. Это повысит качество жизни людей во многих субъектах нашей страны», — уверен Володин.

Также он попросил подписчиков делиться своими предложениями по развитию отрасли.

Напомним, накануне из Казани в Ульяновскую область отправился первый «Метеор-2020». Раис республики Рустам Минниханов и губернатор области Алексей Русских договорились напополам субсидировать перевозки.

В дальнейшем, как сообщал «Татар-информ», Татарстан планирует запустить речные перевозки до Нижегородской и Самарской областей.