После Ульяновска РТ планирует запустить речное сообщение с Самарой и Нижним Новгородом

Республика Татарстан планирует развивать речное пассажирское сообщение с соседними регионами, и ближайшими потенциальными направлениями после Ульяновска могут стать Нижний Новгород и Самара.

«Мы уже составляли предварительное расписание рейсов Казань – Нижний Новгород и Казань – Самара, в том числе с остановкой, например, в Космодемьянске», – рассказал директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин на борту судна «Муса Джалиль».

Новый «Метеор-2020», скоростное пассажирское судно на подводных крыльях, построенное Зеленодольским судостроительным заводом, как ранее сообщал «Татар-информ», отправилось сегодня с рассветом в первый рейс по маршруту Казань – Ульяновск.

Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, присутствующий на борту пилотного межрегионального рейса, подчеркнул, что его первые пассажиры – свидетели исторического возрождения транспортных взаимосвязей между двумя регионами [Татарстаном и Ульяновской областью]. Также он отметил, что в перспективе речь идёт не только о туристических рейсах, но и о возобновлении пассажирских межрегиональных перевозок в целом.

«Это все в рамках развития большого проекта “Великий Волжский [путь]“», – напомнил Сергей Иванов.

В текущем году, пояснил Роман Лизалин, тендер на пассажирские перевозки выиграла компания «Татфлот». Однако уже в октябре, с завершением навигации, компания «Флот РТ» намерена взять весь имеющийся у «Татфлота» судоходный комплекс к себе на баланс, заняться его модернизацией, параллельно выводя на новые маршруты и новые, современные суда.

«Осенью мы как раз и начнем заниматься навигацией 2024 года. И со следующего года, если не будет дотаций, планируем в Ульяновск расписание составить так: в пятницу утром судно ушло из Казани в Ульяновск, в обед оно отправляется в обратный пусть – до Казани. Затем в субботу мы не идём, а в воскресенье планируем пустить рейс в обратном направлении: утром из Ульяновска в Казань, а вечером из Казани в Ульяновск. Сегодня же, этим первым рейсом, мы хотим показать Ульяновской области наше судно, провести предварительные переговоры. Так что то, что мы сейчас с вами идём, – это мы делаем великое дело [по возобновлению межрегиональных речных пассажирских перевозок]», – отметил Лизалин.

Пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор-2020» рассчитано на 120 пассажиров. До Ульяновска оно следует около 4 часов, проходя в том числе под новым строящимся через Волгу мостом. В салоне мягкие кресла, кондиционер, Wi-Fi, также на судне есть буфет, санузел, зона отдыха экипажа и предусмотрена возможность выхода пассажиров на корму.