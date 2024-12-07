Айдар Метшин о реформе МСУ: Мы не против закона, но нужна возможность выбора

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Власти Татарстана не выступают против реформы местного самоуправления (МСУ) как таковой, но считают, что необходимо сохранить возможность выбора между одноуровневой и двухуровневой системами. Позицию руководства республики конкретизировал депутат Государственный Думы РФ от РТ Айдар Метшин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«<…> мы не против закона, но считаем, что нужно давать возможность выбора. Сам по себе новый законопроект затрагивает большой пласт вопросов, там 11 глав и 89 статей. Мы говорим о части поправок и статей, которые должны быть учтены, по нашему мнению», — пояснил парламентарий.

В связи с этим Айдар Метшин заверил, что депутаты Государственной Думы от Татарстана во время рассмотрения законопроекта во втором чтении будут голосовать за свои поправки. «Мы представляем интересы наших жителей, а они выразили через депутатов Государственного Совета республики мнение о необходимости сохранения двухуровневой системы управления», — подчеркнул он.

В этом контексте ведущий передачи напомнил, что более 90% внесенных депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом законопроектов были приняты — именно они разработали новеллу по реформе МСУ.

«Но мы ведь говорим о поправках, а не в целом о законопроекте. Его мы поддержали в первом чтении. Второе чтение направлено на детализацию законов. Мы за закон с учетом наших поправок. Для этого высказываем нашу позицию, аргументируя ее в комитетах и на заседаниях. По этому поводу выступал и Раис республики. Будем надеяться и работать над этим», — ответил на это возражение Айдар Метшин.

В ходе этой же беседы депутат перечислил риски, связанные с запланированной реформой МСУ. Ранее против полной отмены двухуровневой системы местного самоуправления выступил Государственный Совет РТ. О необходимости сохранения двух вариантов МСУ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.