Госдеп не стал комментировать сообщения о размещении комплексов THAAD на Украине

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс не стал комментировать сообщения о планах разместить на востоке Украины американские противоракетные комплексы THAAD. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены, которые являются гипотетическими и могут не иметь места», — подчеркнул Прайс, отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга для журналистов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Украины будто бы обратились к Соединенным Штатам с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможную реализацию этой гипотетической идеи еще одним шагом к дестабилизации ситуации вокруг Украины.

Позднее Президент России Владимир Путин после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обвинил страны НАТО в том, что они «продолжают накачивать Украину современными видами вооружения».